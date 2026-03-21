Юрчишин пояснив, як в Україні працює цензура під час війни

В Україні під час війни діє не класична цензура, а система обмежень на поширення чутливої інформації, яка стосується безпеки військових. Частина таких правил працює як негласна домовленість між відповідальними медіа і військовими.

Про це сказав Новини.LIVE голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Він пояснив, що частина даних закривається або повністю, або на певний час, якщо їхнє оприлюднення може нашкодити військовим. Як приклад Юрчишин навів інформацію про пересування армії, яку не розголошують, а також повідомлення про місця прильотів, які не публікують одразу.

"Логічно, під час військових дій, зрештою, навіть не під час військових дій, це інформація з обмеженим доступом. Ми не даємо інформацію про міста прильотів одразу, а після певного періоду часу. І це є така домовленість джентльменська між білими медіа і військовими. Ну, єдине, що, на жаль, її часто не дотримуються ні політики, ні анонімні Телеграм-канали, і з цим є проблема. Але ми знайшли механізм запровадження дуже чіткого переліку інформації, що не можна класифікувати, як класичну цензуру", — пояснив Ярослав Юрчишин.

Окремо він звернув увагу на роль самих журналістів у цій системі. За його словами, нерідко редакції самі утримуються від публікації.

"Досить часто вона працює на випередження, бо самі журналісти, розуміючи, що ця інформація може, хоча і становить суспільний інтерес, можливо, але може шкодити нашим військовим, узгоджують, чи можна в тому чи іншому форматі оприлюднити матеріали", — пояснив голова комітету.

Водночас Юрчишин окремо зазначив, що якщо аналізувати систему закупівель у цій сфері, то після початку повномасштабного вторгнення вона, за його оцінкою, стала навіть прозорішою, ніж була до війни.

Також Ярослав Юрчишин оцінив як працює свобода слова в Україні під час війни. Він переконаний, що медіа працюють зі високими стандартами і в країні немає переслідувань журналістів.

Тим часом Росія всіляко переслідує та вбиває журналістів, які висвітлюють війну проти України. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 100 медіапрацівників.

У лютому в Україні відзначали День військового журналіста. Очільник ОПУ Кирило Буданов привітав медіапрацівників зі святом та вшанував пам'ять убитих.