Юрчишин объяснил, как в Украине работает цензура во время войны

Ярослав Юрчишин. Фото: УНИАН

В Украине во время войны действует не классическая цензура, а система ограничений на распространение чувствительной информации, которая касается безопасности военных. Часть таких правил работает как негласная договоренность между ответственными медиа и военными.

Об этом сказал Новини.LIVE глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Читайте также:

Он пояснил, что часть данных закрывается или полностью, или на определенное время, если их обнародование может навредить военным. В качестве примера Юрчишин привел информацию о передвижении армии, которую не разглашают, а также сообщения о местах прилетов, которые не публикуют сразу.

"Логично, во время военных действий, в конце концов, даже не во время военных действий, это информация с ограниченным доступом. Мы не даем информацию о городах прилетов сразу, а после определенного периода времени. И это такая договоренность джентльменская между белыми медиа и военными. Ну, единственное, что, к сожалению, ее часто не придерживаются ни политики, ни анонимные Телеграмм-каналы, и с этим есть проблема. Но мы нашли механизм введения очень четкого перечня информации, которую нельзя классифицировать, как классическую цензуру", — пояснил Ярослав Юрчишин.

Отдельно он обратил внимание на роль самих журналистов в этой системе. По его словам, нередко редакции сами воздерживаются от публикации.

"Довольно часто она работает на опережение, потому что сами журналисты, понимая, что эта информация может, хотя и представляет общественный интерес, возможно, но может вредить нашим военным, согласовывают, можно ли в том или ином формате обнародовать материалы", — пояснил председатель комитета.

В то же время Юрчишин отдельно отметил, что если анализировать систему закупок в этой сфере, то после начала полномасштабного вторжения она, по его оценке, стала даже более прозрачной, чем была до войны.

Также Ярослав Юрчишин оценил как работает свобода слова в Украине во время войны. Он убежден, что медиа работают с высокими стандартами и в стране нет преследований журналистов.

Между тем Россия всячески преследует и убивает журналистов, которые освещают войну против Украины. Известно, что с начала полномасштабного вторжения погибло более 100 медиаработников.

В феврале в Украине отмечали День военного журналиста. Глава ОПУ Кирилл Буданов поздравил медиаработников с праздником и почтил память убитых.