Видео

Юрчишин объяснил, как в Украине работает цензура во время войны

Юрчишин объяснил, как в Украине работает цензура во время войны

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 11:12
Юрчишин объяснил, как в Украине работает цензура во время войны
Ярослав Юрчишин. Фото: УНИАН

В Украине во время войны действует не классическая цензура, а система ограничений на распространение чувствительной информации, которая касается безопасности военных. Часть таких правил работает как негласная договоренность между ответственными медиа и военными.

Об этом сказал Новини.LIVE глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Он пояснил, что часть данных закрывается или полностью, или на определенное время, если их обнародование может навредить военным. В качестве примера Юрчишин привел информацию о передвижении армии, которую не разглашают, а также сообщения о местах прилетов, которые не публикуют сразу.

"Логично, во время военных действий, в конце концов, даже не во время военных действий, это информация с ограниченным доступом. Мы не даем информацию о городах прилетов сразу, а после определенного периода времени. И это такая договоренность джентльменская между белыми медиа и военными. Ну, единственное, что, к сожалению, ее часто не придерживаются ни политики, ни анонимные Телеграмм-каналы, и с этим есть проблема. Но мы нашли механизм введения очень четкого перечня информации, которую нельзя классифицировать, как классическую цензуру", — пояснил Ярослав Юрчишин.

Отдельно он обратил внимание на роль самих журналистов в этой системе. По его словам, нередко редакции сами воздерживаются от публикации.

"Довольно часто она работает на опережение, потому что сами журналисты, понимая, что эта информация может, хотя и представляет общественный интерес, возможно, но может вредить нашим военным, согласовывают, можно ли в том или ином формате обнародовать материалы", — пояснил председатель комитета.

В то же время Юрчишин отдельно отметил, что если анализировать систему закупок в этой сфере, то после начала полномасштабного вторжения она, по его оценке, стала даже более прозрачной, чем была до войны.

Также Ярослав Юрчишин оценил как работает свобода слова в Украине во время войны. Он убежден, что медиа работают с высокими стандартами и в стране нет преследований журналистов.

Между тем Россия всячески преследует и убивает журналистов, которые освещают войну против Украины. Известно, что с начала полномасштабного вторжения погибло более 100 медиаработников.

В феврале в Украине отмечали День военного журналиста. Глава ОПУ Кирилл Буданов поздравил медиаработников с праздником и почтил память убитых.

журналисты война в Украине цензура
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
