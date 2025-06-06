Загиблі українські журналісти на війні — список вбитих росією працівників ЗМІ

Колеги Вікторії Рощиної, вбитої росіянами, тримають її фото. Фото: Hromadske

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 125 журналістів і працівників медіа. Частина з журналістів загинула під час виконання професійного обов'язку, інші ж — внаслідок атак Росії по цивільних, ще інша частина стала на захист держави, мобілізувалася до лав ЗСУ і загинула на фронті.

Новини.LIVE схиляє голови перед колегами, які загинули внаслідок російської війни та розповість більше про них.

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Новини.LIVE втратили на фронті колегу — загинув Богдан Затула

Богдан Затула. Фото: особистий архів журналіста

Під час масованого обстрілу 26 серпня 2024 року загинув харків’янин Богдан Затула — журналіст, який працював у нашій редакції Новини.LIVE, а згодом став на захист України у складі Збройних сил. Його поховали на Алеї Слави у Харкові з усіма військовими почестями.

Богдан народився і виріс у Харкові, де закінчив школу №17 на Салтівці у 2013 році. Цей навчальний заклад було повністю зруйновано російськими військами у березні 2022-го.

У травні 2024 року Затула приєднався до редакції Новини.LIVE. Він працював у рідному місті, фіксуючи наслідки обстрілів, знімав авторські сюжети про життя харків’ян під час війни, документував злочини окупантів. Серед його найпопулярніших робіт — матеріал про благодійне кафе, засноване японцем Фумінорі Цучіко, а також опитування містян щодо мобілізації.

31 липня Богдана мобілізували до лав ЗСУ, де він виконував обов’язки діловода речової служби в одній із військових частин. Менше ніж за місяць, 26 серпня, під час ворожого артобстрілу, він загинув.

Колеги пам’ятають його як відданого своїй справі репортера, який не боявся працювати на передовій інформаційного фронту та став прикладом журналістської мужності.

У перші тижні війни загинув оператор Новини.LIVE Євген Сакун

Крім того, 1 березня 2022 року, коли Росія здійснювала ракетну атаку на столицю та влучила у телевежу, загинув наш оператор Євген Сакун.

Прескарта Євгена Сакуна. Фото: Новини.LIVE

Опізнати його тіло вдалося лише завдяки прескарті, яку знайшли на місці атаки. Тоді внаслідок удару загинуло п'ятеро людедй. Євген Сакун в момент атаки саме працював над зйомкою сюжету.

Росія вбила більше сотні українських журналістів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок бойових дій, обстрілів і катувань загинули понад 100 представників медіа — журналістів, фотографів, відеоінженерів і документалістів. Багато з них стали жертвами прямого обстрілу або насильницьких дій під час виконання професійних обов’язків.

Журналісти та медійники, які загинули під час виконання професійного обов'язку

Одним із перших загиблих став харків’янин Ігор Гуденко — український фотограф і відеоблогер, тіло якого було знайдене 27 лютого 2022 року після зникнення напередодні під час обстрілу. Лікарі зазначили, що смерть не була насильницькою.

У той самий день зник український фотожурналіст Максим Левін, який співпрацював із LB.ua та іншими медіа. Його тіло знайшли лише 1 квітня в лісі під Гутою-Межигірською. За даними розслідування "Репортерів без кордонів", його перед смертю катували й стратили.

14 березня 2022 року загинули одразу двоє працівників "Fox News" — ірландський фотожурналіст П’єр Закжевські та українська журналістка й фіксерка Олександра Кувшинова. Їхній автомобіль потрапив під обстріл у селі Горенка на Київщині.

23 березня того ж року під російським обстрілом у Києві загинула журналістка "The Insider" Оксана Бауліна, яка також була відома своєю антикорупційною активністю в РФ.

2 квітня 2022 року було вбито литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса під час спроби виїхати з Маріуполя. У той самий день помер журналіст і волонтер Євген Баль — після тортур з боку російських військових.

На початку квітня загинув ще один український медійник — відеоінженер чернігівського каналу "Дитинець" Роман Нежиборець. У Бучі 13 квітня виявили тіло журналіста Зореслава Замойського, на якому були ознаки насильницької смерті.

30 травня 2022 року внаслідок обстрілу поблизу Сєвєродонецька загинув французький журналіст телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф. Під час евакуації цивільних він отримав смертельне осколкове поранення.

Наступного року, 26 квітня 2023-го, в Херсоні загинув український фрілансер Богдан Бітік — він допомагав італійському журналістові, коли потрапив під обстріл біля Антонівського мосту. 9 травня того ж року поблизу Часового Яру Донецької області загинув відеожурналіст AFP Арман Солдін.

Письменниця та документаторка воєнних злочинів Вікторія Амеліна померла 1 липня 2023 року від поранень, які отримала внаслідок ракетного удару по Краматорську кількома днями раніше.

25 вересня 2023 року під час роботи на Донбасі загинув українсько-американський фотожурналіст Володимир Миронюк, а 24 серпня 2024-го – радник із безпеки агентства "Reuters" британець Раян Еванс, який перебував у готелі "Сапфір" у Краматорську, що став мішенню ракетного удару.

Окремо варто згадати про журналістку "Hromadske" Вікторію Рощину. Вона зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповану територію. Лише у квітні 2024 року стало відомо, що її утримує російська влада. Під час етапування з Таганрога в Москву вона загинула 19 вересня 2024 року.

Журналісти, які загинули під час російських атак на цивільних

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок обстрілів, атак на цивільну інфраструктуру та воєнних злочинів загинули щонайменше 10 представників медійної спільноти, які не виконували на той момент свої професійні обов’язки. Вони були вдома, у волонтерських місіях або стали випадковими жертвами російської агресії.

26 лютого 2022 року в селі Зеленівка на Херсонщині із автоматичної зброї був розстріляний український журналіст щотижневика "Навколо тебе" та член благодійного фонду "Дім надії" Ділєрбек Шакіров.

На початку березня в Ірпені російські військові застрелили українського актора й телеведучого телеканалу "Дом" Павла Лі. Він не лише працював у медіа, а й активно волонтерив, допомагаючи евакуйованим.

11 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлового будинку в Маріуполі загинув оператор телеканалу "Сігма" Віктор Дєдов.

Приблизно в той самий період, між 11 і 12 березня, у селі Шевченкове на Київщині під російським артилерійським обстрілом загинула блогерка та журналістка Оксана Гайдар, відома як "Руда Пані".

19 березня російські обстріли забрали життя ще однієї представниці медіа — Лілії Гумянової, викладачки журналістики та завідувачки художнього відділу дитячої творчості в Маріуполі.

29 березня в тому ж місті внаслідок російських бомбардувань загинула українська письменниця і журналістка Наталя Харакоз, яка публікувалася грецькою та російською мовами.

У квітні трагедії продовжилися. 23 квітня ракета влучила в житловий будинок в Одесі, забравши життя Валерії Глодан — журналістки за фахом, яка перебувала у декретній відпустці, а також її матері та тримісячної доньки.

28 квітня 2022 року під час обстрілу Києва загинула Віра Гирич — продюсерка української служби "Радіо Свобода". Її житло стало мішенню для російської ракети.

У липні того ж року внаслідок удару по центру Вінниці загинув Володимир Даценко — журналіст видання "Дорожній контроль Вінниця", громадський діяч і військовослужбовець батальйону "Айдар".

Останній із зафіксованих випадків стався вже у 2025 році. 26 лютого під час атаки дрона на село Крюківщина загинула журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик. У момент трагедії вона перебувала вдома разом із чоловіком, який також загинув.

Журналісти, які стали на захист України і загинули на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну десятки українських журналістів та працівників медіа добровільно взяли до рук зброю, ставши до лав Сил оборони України. Деякі з них уже мали досвід служби, інші лише вступили до війська у 2022-му. Багато хто з них загинув під час бойових дій, захищаючи державу.

Серед перших втрат — Сергій Пущенко, український культуролог, художник і журналіст. Він загинув 2 березня 2022 року разом з побратимами з тероборони під час бою за Васильків на Київщині.

6 березня в Миколаєві поліг військовий журналіст Віктор Дудар, боєць 80-ї десантно-штурмової бригади. Через тиждень, 13 березня, під ворожим обстрілом у Романівці біля Ірпеня загинув журналіст "КNК Медіа" Олександр Литкін.

Того ж дня зник безвісти фотожурналіст і фронтовий фотограф Олексій Чернишев. Разом із колегою Максимом Левіним він зник під Києвом, а згодом був знайдений убитим у лісі біля Гути-Межигірської. Розслідування виявило, що його було страчено.

18 березня загинув Олег Якунін, редактор запорізького медіа misto.zp.ua.

А вже 22 березня в боях за Маріуполь загинув студент-журналіст і боєць полку "Азов" Олександр Коцуконь, який працював у військовій пресслужбі.

Наступного дня, 23 березня, під Попасною поліг Юрій Олійник — оператор і фотограф 24 каналу.

Того ж дня в боях під Києвом загинули публіцист і історик Сергій Заїковський та журналіст пресслужби Мінветеранів Денис Котенко.

29 квітня внаслідок артобстрілу біля Харкова загинув Максим Мединський — журналіст і співробітник пресслужби Міністерства інфраструктури.

Через кілька днів, 30 квітня, у Попасній поліг Євген Старинець — засновник "Суспільного Черкаси".

4 травня в бою під Ізюмом загинув відомий журналіст телеканалів "Україна", "Україна24" та "Дом" Олександр Махов. Його смерть стала великою втратою для журналістської та ветеранської спільнот.

17 травня на Донеччині, під час артобстрілу, загинув Костянтин Кіц — оператор каналу "Аверс", а вже 26 травня — фотограф Роман Жук із Мукачевого, боєць ЗСУ.

28 травня 2022 року поблизу Попасної загинув Віталій Дерех — тернопільський журналіст, який командував протитанковим відділенням і загинув від авіаудару.

10 червня під Сєвєродонецьком поліг Олексій Чубашев — воєнний кореспондент і автор програми "Рекрут.UA", відомий також як колишній керівник Армія FM.

У липні загинули ведучий телеканалу М2 Абдулкарім Гуламов і журналіст, редактор видання "InfoCar" Микола Рачок.

У вересні під час звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко.

15 вересня, на Бахмутському напрямку, поліг журналіст-розслідувач із Запоріжжя Олег Шемчук, який служив кулеметником у 53-й ОМБр. Його тіло вдалося повернути лише згодом — він був похований через півтора року після загибелі, у квітні 2024 року.

Після перших місяців повномасштабного вторгнення багато українських журналістів не лише висвітлювали війну, а й стали частиною Сил оборони. Десятки з них віддали життя, воюючи на передовій. У другій половині 2022-го та на початку 2023 року загинули ще десятки працівників медіа, які змінили професію на захист України зі зброєю в руках.

21 вересня 2022 року під мінометним обстрілом біля села Дружба на Донеччині загинув теле- і кінооператор Дмитро Шиповський, який до війни співпрацював із "Приват ТБ: Харків" та "Аль Джазірою". Менш ніж за тиждень, 28 вересня, в бою поліг Юрій Лелявський — журналіст, телевізійник, капітан ЗСУ та керівник пресслужби 80-ї десантно-штурмової бригади.

У жовтні, внаслідок бою біля Бахмута, загинув колишній звукорежисер "Суспільного Івано-Франківськ" Сергій Силкін. 21 жовтня, унаслідок артилерійського обстрілу, загинув режисер телеканалів "Перший Західний" і "Еспресо" Василь Яворський, який служив у 103-й бригаді ТрО.

На початку листопада в селищі Спірне під Бахмутом внаслідок мінометного обстрілу загинув режисер телеканалу "Київ" Андрій Загоруйко. У грудні стало відомо про загибель Владислава Дзіковського, системного адміністратора "Детектор медіа" і військовослужбовця, який зник безвісти ще 13 грудня між Кремінною і Серебрянкою.

Під артилерійським вогнем 20 грудня загинули одразу двоє журналістів — телевізійник з Херсона Антон Коломієць і журналіст, автор книги про Іловайськ Олександр Кузенков. А 31 грудня під Бахмутом загинув львівський культуролог, журналіст і боєць ДШВ Євген Гулевич.

2023 рік розпочався новими втратами. 23 січня на Херсонщині загинув Ігор Терьохін — одеський журналіст і письменник, а 25 січня під Водяним — Дмитро Кудрявцев, колишній редактор стрічки новин "Фактів ICTV".

5 лютого в один день загинули одразу двоє представників "Суспільного" — Павло Тимошенко, оператор телеканалу "Інтер" у Черкасах, і Сергій Клименко з Херсонської технічної служби. А 9 лютого під час бою поліг журналіст "Юридичної газети" Олексій Борис.

13 березня смертельне поранення в стрілецькому бою отримав оператор "Суспільного" Олексій Ольховик. Під час штурму ворожих позицій під Бахмутом 21 березня зник безвісти київський журналіст і документаліст Ярослав Шапочка — його загибель була підтверджена за результатами ДНК-експертизи у лютому 2025 року.

І вже 25 березня 2023 року загинув Олександр Цахнів — журналіст-розслідувач агентства "Вчасно" з Донеччини, який служив у лавах ЗСУ.

Протягом квітня–липня 2023 року українська медійна спільнота знову зазнала непоправних втрат — на фронті загинули щонайменше 15 журналістів, телеоператорів, фотографів, редакторів та авторів. Більшість із них загинули на сході та півдні України, під час боїв на Запорізькому, Бахмутському, Кремінському та Авдіївському напрямках.

6 квітня під час обстрілу поблизу Гуляйполя Запорізької області загинув Андрій Бойко — колишній оператор ТРК "Вежа" та співзасновник агенції ЯНҐ .agency, який служив командиром стрілецького взводу 102-ї окремої бригади ім. Дмитра Вітовського.

20 квітня під Авдіївкою загинув стрілець-снайпер і радіоведучий "Суспільного" Дмитро Сірик. У квітні також загинув і комунікаційник Олександр Бондаренко, який працював у "ВВС Україна" та "ТРК Україна" — він поліг у бою під Кремінною.

29 квітня під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув Володимир Мукан — журналіст видань "Газета по-українськи", "Країна" та порталу Gazeta.ua.

11 травня в боях за Бахмут загинув фотограф-натураліст Денис Кривий, автор численних фото, опублікованих у медіа. 17 травня поблизу Діброви поліг Іван Кузьмінський — кандидат наук, дослідник давньої української музики та режисер "Малятко TV".

22 травня в бою під Бахмутом загинув журналіст і автор видань "Куншт" та "Спільне" Євген Осієвський. Через тиждень, 29 травня, на Бахмутському напрямку загинув Віктор Петров — перший головний редактор "Сихів Медіа".

4 червня зник безвісти, а згодом був офіційно визнаний загиблим Петро Цурукін — головний редактор проєкту "Один за всіх" телеканалу СТБ та ведучий телеканалу Kyiv Live.

13 червня на Бахмутському напрямку загинув журналіст і снайпер батальйону "Свобода" Роман Чорномаз. Наступного дня, 14 червня, на Донеччині поліг звукорежисер СТБ і музикант Іван Шульга.

25 червня у бою під Оріховом від осколкового поранення загинув Антон Клітний — журналіст порталу "Стопкор", засновник агентства "25.інфо" та громадський діяч.

У липні загинули ще двоє: 15-го — фотокореспондент АСС Максим Шварцман під час наступального бою на Бахмутському напрямку, а 16-го — телеоператор з Рівного Костянтин Гнітецький, який поліг під мінометним обстрілом поблизу Діброви на Луганщині.

17 липня 2023 року загинув Дмитро Рибаков — економічний оглядач, кандидат історичних наук, журналіст телеканалу "Тоніс", редактор Forbes Ukraine, журналіст Chas News та LB.ua. Він служив командиром взводу в 47-й бригаді "Магура" і поліг під час наступу на Мелітопольському напрямку.

1 серпня зник безвісти оператор телеканалів "Україна" та "1+1" Ігор Захаров. Його тіло було ідентифіковано і поховано вже у вересні 2024 року.

Серед загиблих — також блогер і журналіст Дмитро Сінченко з Кропивницького, який співпрацював із "Радіо Свобода" і "Тижнем". Його смерть підтверджена ДНК-експертизою у березні 2024-го після зникнення наприкінці серпня 2023 року.

27 вересня 2023-го помер Андрій Кришталь — головний редактор львівської газети "Самооборона", військовий ТрО, який проходив лікування після тяжкого поранення.

На фронті загинули також Тарас Давидюк — засновник "Горинь.інфо" (3 листопада, Роботине), студент-журналіст Дмитро Яременко (13 листопада, Сєвєродонецький напрямок), Олександр Попов — колишній оператор "Суспільного Миколаїв" (22 листопада, Куп’янськ), Олексій Андреєв — оператор із Маріуполя (29 листопада, Богданівка, похований 2 листопада 2024 року), Денис Яцюк — оператор "51 каналу" з Дніпра (14 грудня, Авдіївка).

Уже в січні 2024-го помер Роман Ряжських — журналіст, копірайтер, військовий, який отримав смертельне поранення поблизу Мар’їнки.

У перший тиждень нового року, 7 січня, загинув поет і медійник Максим Кривцов із Рівного. 22 лютого під Синьківкою загинув журналіст і бібліотекар Володимир Петренко з Житомирщини. 26 лютого — Антон Яковенко, монтажер XSport, який служив у 72-й бригаді.

11 березня поблизу Кремінної загинув молодий журналіст Олесь Самчук, випускник КНУ ім. Т. Шевченка, який мобілізувався одразу після завершення навчання. 22 березня на Запорізькому напрямку загинув інженер ТЖК на Громадському Микола Оранський.

У квітні загинули ще двоє журналістів: 20-го — бойовий медик і кореспондент "Фактів" Андрій Топчій, 25-го — журналістка та фотографка Алла Пушкарук, відома за публікаціями в "Українському тижні" й "Читомо", яка служила мінометницею.

26 квітня в бою біля Архангельського на Донеччині загинув телеоператор із Луцька Юрій Сілюк, який працював на Hromadske.Volyn.

7 травня 2024 року під час бою на Авдіївському напрямку загинув Олександр Машлай — колишній головний редактор "Правого Поступу". 29 травня під час ротації на Харківщині загинула Ірина Цибух — журналістка, менеджерка "Суспільного" та парамедикиня "Госпітальєрів". Її вшанували посмертним званням Героя України.

10 червня внаслідок влучання ворожого дрону загинув фотограф Арсен Федосенко — капітан ЗСУ, співробітник Страткому, який документував воєнні злочини РФ. Наприкінці липня загинув миколаївський фотограф-орнітолог Олексій Сапуга. 4 серпня у Мирнограді поліг Володимир Чернишов — колишній оператор із Кіровоградщини.

13 серпня зник безвісти Андрій Бучак, який працював у луганській газеті "Кур’єр". Лише 24 листопада стало відомо про його загибель.

26 серпня загинув Богдан Затула — журналіст Новини.LIVE, який не встиг пройти навіть повноцінну підготовку після мобілізації. Наступного дня, 27 серпня, під мінометним обстрілом поблизу Водяного загинув Олег Сарело — режисер монтажу проєкту "Реальна історія".

У вересні стало відомо про загибель ще трьох медійників: 5-го — Павло Пархоменко, оператор ТК "Прямий" і доброволець ЗСУ; 9-го — Павло Присяжнюк, дизайнер Burda Media; 24-го — Станіслав Житницький, продюсер "СТБ" і "Нового каналу", який загинув під час виконання завдання в Курській області.

28 вересня під обстрілом клініки в Сумах загинув Богдан Маркевич — викладач факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка та військовий медик. 15 листопада на південному фронті загинув Дмитро Богуславський — голова Журналістського фонду НСЖУ та багаторічний працівник пресслужби ДСНС.

25 листопада на Авдіївському напрямку загинув Мирослав Кулик (Герасимович) — журналіст, поет і кіносценарист із Луцька. 18 грудня внаслідок поранення помер Андрій Андросович — відеооператор телеканалу "Телебачення Громади" та оператор безпілотників ЗСУ.

Останньою втратою року став Антон Вовк — старший музичний редактор Starlight Production і молодший сержант 95-ї бригади. Він загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині.

Хто з українських мобілізованих журналістів загинув у 2025 році

З початку 2025 року список загиблих журналістів, медійників і продюсерів, які служили у ЗСУ, продовжує поповнюватися. Серед них — не лише українці, а й іноземні представники медіа, що стали на захист України. Вони були операторами, ведучими, редакторами, режисерами, журналістами-дослідниками — і всі загинули або померли внаслідок участі в бойових діях.

11 січня 2025 року на Курщині загинув Руслан Ганущак — воєнкор, фотограф, працівник пресслужби "Азова" і колишній телеоператор ТСН. Він служив у складі 92-ї механізованої бригади. У березні стало відомо про ще дві втрати з того ж напрямку: 13 березня під час бойового завдання на Курщині поліг Артур Шибалов — колишній монтажер телеканалу PTV UA, а також Юрій Кірпік — виконавчий продюсер масштабних проєктів Starlight Media, який служив у бригаді розмінування. Його загибель на Харківщині підтверджено того ж дня.

16 березня на Донеччині загинув Кирило Полікевич — відеограф "Суспільне Дніпро" та гранатометник 72-ї бригади. 18 березня на Луганщині — випусковий редактор TSN.ua Дмитро Бєндіков. 13 квітня на Запорізькому напрямку під ворожим обстрілом загинув житомирянин Богдан Лисенко, який працював у низці видань.

Про загибель спортивного журналіста з Рівненщини Володимира Коцура стало відомо 29 квітня, а про смерть військовослужбовця та коментатора Setanta Sports В’ячеслава Кобржицького — 1 травня. Обидва загинули під час виконання бойових завдань на Донеччині.

6 травня загинув Василь Довбуш — відеодизайнер ТРК "Люкс" та військовий, а 12 травня — телеведучий і актор "Дизель Шоу" Максим Неліпа, який служив у Силах оборони.

27 травня помер Петро Черних — журналіст УНІАН, волонтер і військовий 112-ї бригади. Через контузії в нього розвинулася тяжка хвороба.

30 травня загинув польський журналіст і військовослужбовець ЗСУ Кшиштоф Гожелак, засновник порталу "Наше Кельце".

Нагадаємо, страчену росіянами журналістку Hromadske Вікторію Рощину нагородили посмертно відзнакою. Також Верховна Рада підтримала присвоєння їй звання Героя України.