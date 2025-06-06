Погибшие украинские журналисты на войне - список убитых россией работников СМИ

Коллеги Виктории Рощиной, убитой россиянами, держат ее фото. Фото: Hromadske

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 125 журналистов и работников медиа. Часть из журналистов погибла при исполнении профессионального долга, другие же — в результате атак России по гражданским, еще другая часть стала на защиту государства, мобилизовалась в ряды ВСУ и погибла на фронте.

Новини.LIVE склоняет головы перед коллегами, которые погибли в результате российской войны и расскажет больше о них.

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Новини.LIVE потеряли на фронте коллегу — погиб Богдан Затула

Богдан Затула. Фото: личный архив журналиста

Во время массированного обстрела 26 августа 2024 года погиб харьковчанин Богдан Затула - журналист, который работал в нашей редакции Новини.LIVE, а затем стал на защиту Украины в составе Вооруженных сил. Его похоронили на Аллее Славы в Харькове со всеми воинскими почестями.

Богдан родился и вырос в Харькове, где окончил школу №17 на Салтовке в 2013 году. Это учебное заведение было полностью разрушено российскими войсками в марте 2022-го.

В мае 2024 года Затула присоединился к редакции Новини.LIVE. Он работал в родном городе, фиксируя последствия обстрелов, снимал авторские сюжеты о жизни харьковчан во время войны, документировал преступления оккупантов. Среди его самых популярных работ — материал о благотворительном кафе, основанном японцем Фуминори Цучико, а также опрос горожан по мобилизации.

31 июля Богдана мобилизовали в ряды ВСУ, где он исполнял обязанности делопроизводителя вещевой службы в одной из воинских частей. Меньше чем через месяц, 26 августа, во время вражеского артобстрела, он погиб.

Коллеги помнят его как преданного своему делу репортера, который не боялся работать на передовой информационного фронта и стал примером журналистского мужества.

В первые недели войны погиб оператор Новини.LIVE Евгений Сакун

Кроме того, 1 марта 2022 года, когда Россия осуществляла ракетную атаку на столицу и попала в телебашню, погиб наш оператор Евгений Сакун.

Прескарта Евгения Сакуна. Фото: Новини.LIVE

Опознать его тело удалось только благодаря прескарте, которую нашли на месте атаки. Тогда в результате удара погибли пять человек. Евгений Сакун в момент атаки как раз работал над съемкой сюжета.

Россия убила более сотни украинских журналистов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате боевых действий, обстрелов и пыток погибли более 100 представителей медиа — журналистов, фотографов, видеоинженеров и документалистов. Многие из них стали жертвами прямого обстрела или насильственных действий во время выполнения профессиональных обязанностей.

Журналисты и медийщики, погибшие при исполнении профессионального долга

Одним из первых погибших стал харьковчанин Игорь Гуденко — украинский фотограф и видеоблогер, тело которого было найдено 27 февраля 2022 года после исчезновения накануне во время обстрела. Врачи отметили, что смерть не была насильственной.

В тот же день исчез украинский фотожурналист Максим Левин, который сотрудничал с LB.ua и другими медиа. Его тело нашли только 1 апреля в лесу под Гутой-Межигорской. По данным расследования "Репортеров без границ", его перед смертью пытали и казнили.

14 марта 2022 года погибли сразу двое сотрудников "Fox News" — ирландский фотожурналист Пьер Закжевски и украинская журналистка и фиксерша Александра Кувшинова. Их автомобиль попал под обстрел в селе Горенка Киевской области.

23 марта того же года под российским обстрелом в Киеве погибла журналистка "The Insider" Оксана Баулина, которая также была известна своей антикоррупционной активностью в РФ.

2 апреля 2022 года был убит литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс при попытке выехать из Мариуполя. В тот же день умер журналист и волонтер Евгений Баль — после пыток со стороны российских военных.

В начале апреля погиб еще один украинский медийщик — видеоинженер черниговского канала "Детинец" Роман Нежиборец. В Буче 13 апреля обнаружили тело журналиста Зореслава Замойского, на котором были признаки насильственной смерти.

30 мая 2022 года в результате обстрела вблизи Северодонецка погиб французский журналист телеканала BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф. Во время эвакуации гражданских он получил смертельное осколочное ранение.

В следующем году, 26 апреля 2023-го, в Херсоне погиб украинский фрилансер Богдан Битик - он помогал итальянскому журналисту, когда попал под обстрел возле Антоновского моста. 9 мая того же года вблизи Часового Яра Донецкой области погиб видеожурналист AFP Арман Солдин.

Писательница и документатор военных преступлений Виктория Амелина умерла 1 июля 2023 года от ранений, которые получила в результате ракетного удара по Краматорску несколькими днями ранее.

25 сентября 2023 года во время работы на Донбассе погиб украинско-американский фотожурналист Владимир Миронюк, а 24 августа 2024-го — советник по безопасности агентства "Reuters" британец Райан Эванс, который находился в гостинице "Сапфир" в Краматорске, ставшей мишенью ракетного удара.

Отдельно стоит упомянуть о журналистке "Hromadske" Виктории Рощину. Она исчезла в августе 2023 года во время поездки на оккупированную территорию. Только в апреле 2024 года стало известно, что ее удерживают российские власти. Во время этапирования из Таганрога в Москву она погибла 19 сентября 2024 года.

Журналисты, которые погибли во время российских атак на гражданских

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате обстрелов, атак на гражданскую инфраструктуру и военных преступлений погибли по меньшей мере 10 представителей медийного сообщества, которые не выполняли на тот момент свои профессиональные обязанности. Они были дома, в волонтерских миссиях или стали случайными жертвами российской агрессии.

26 февраля 2022 года в селе Зеленовка на Херсонщине из автоматического оружия был расстрелян украинский журналист еженедельника "Вокруг тебя" и член благотворительного фонда "Дом надежды" Дилербек Шакиров.

В начале марта в Ирпене российские военные застрелили украинского актёра и телеведущего телеканала "Дом" Павла Ли. Он не только работал в медиа, но и активно волонтерил, помогая эвакуированным.

11 марта 2022 года в результате обстрела жилого дома в Мариуполе погиб оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов.

Примерно в тот же период, между 11 и 12 марта, в селе Шевченково Киевской области под российским артиллерийским обстрелом погибла блогер и журналистка Оксана Гайдар, известная как "Рудая Пани".

19 марта российские обстрелы унесли жизнь еще одной представительницы медиа - Лилии Гумяновой, преподавательницы журналистики и заведующей художественным отделом детского творчества в Мариуполе.

29 марта в том же городе в результате российских бомбардировок погибла украинская писательница и журналистка Наталья Харакоз, которая публиковалась на греческом и русском языках.

В апреле трагедии продолжились. 23 апреля ракета попала в жилой дом в Одессе, унеся жизни Валерии Глодан — журналистки по специальности, которая находилась в декретном отпуске, а также ее матери и трехмесячной дочери.

28 апреля 2022 года во время обстрела Киева погибла Вера Гирич — продюсер украинской службы "Радио Свобода". Ее жилье стало мишенью для российской ракеты.

В июле того же года в результате удара по центру Винницы погиб Владимир Даценко — журналист издания "Дорожный контроль Винница", общественный деятель и военнослужащий батальона "Айдар".

Последний из зафиксированных случаев произошел уже в 2025 году. 26 февраля во время атаки дрона на село Крюковщина погибла журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик. В момент трагедии она находилась дома вместе с мужем, который также погиб.

Журналисты, которые стали на защиту Украины и погибли на фронте

С начала полномасштабного вторжения России в Украину десятки украинских журналистов и работников медиа добровольно взяли в руки оружие, став в ряды Сил обороны Украины. Некоторые из них уже имели опыт службы, другие только вступили в армию в 2022-м. Многие из них погибли во время боевых действий, защищая государство.

Среди первых потерь — Сергей Пущенко, украинский культуролог, художник и журналист. Он погиб 2 марта 2022 года вместе с побратимами из теробороны во время боя за Васильков Киевской области.

6 марта в Николаеве погиб военный журналист Виктор Дударь, боец 80-й десантно-штурмовой бригады. Через неделю, 13 марта, под вражеским обстрелом в Романовке возле Ирпеня погиб журналист "КНК Медиа" Александр Литкин.

В тот же день пропал без вести фотожурналист и фронтовой фотограф Алексей Чернышев. Вместе с коллегой Максимом Левиным он исчез под Киевом, а впоследствии был найден убитым в лесу возле Гуты-Межигорской. Расследование показало, что он был казнен.

18 марта погиб Олег Якунин, редактор запорожского медиа misto.zp.ua.

А уже 22 марта в боях за Мариуполь погиб студент-журналист и боец полка "Азов" Александр Коцуконь, который работал в военной пресс-службе.

На следующий день, 23 марта, под Попасной погиб Юрий Олейник - оператор и фотограф 24 канала.

В тот же день в боях под Киевом погибли публицист и историк Сергей Заиковский и журналист пресс-службы Минветеранов Денис Котенко.

29 апреля в результате артобстрела возле Харькова погиб Максим Мединский - журналист и сотрудник пресс-службы Министерства инфраструктуры.

Через несколько дней, 30 апреля, в Попасной погиб Евгений Старинец - основатель "Суспільного Черкассы".

4 мая в бою под Изюмом погиб известный журналист телеканалов "Украина", "Украина24" и "Дом" Александр Махов. Его смерть стала большой потерей для журналистского и ветеранского сообществ.

17 мая в Донецкой области, во время артобстрела, погиб Константин Киц - оператор канала "Аверс", а уже 26 мая - фотограф Роман Жук из Мукачево, боец ВСУ.

28 мая 2022 года вблизи Попасной погиб Виталий Дерех - тернопольский журналист, который командовал противотанковым отделением и погиб от авиаудара.

10 июня под Северодонецком погиб Алексей Чубашев - военный корреспондент и автор программы "Рекрут.UA", известный также как бывший руководитель Армия FM.

В июле погибли ведущий телеканала М2 Абдулкарим Гуламов и журналист, редактор издания "InfoCar" Николай Рачок.

В сентябре во время освобождения Балаклеи погиб оператор телеканала "Прямой" Алексей Юрченко.

15 сентября, на Бахмутском направлении, погиб журналист-расследователь из Запорожья Олег Шемчук, который служил пулеметчиком в 53-й ОМБр. Его тело удалось вернуть только позже - он был похоронен через полтора года после гибели, в апреле 2024 года.

После первых месяцев полномасштабного вторжения многие украинские журналисты не только освещали войну, но и стали частью Сил обороны. Десятки из них отдали жизнь, воюя на передовой. Во второй половине 2022-го и в начале 2023 года погибли еще десятки работников медиа, которые сменили профессию на защиту Украины с оружием в руках.

21 сентября 2022 года под минометным обстрелом возле села Дружба Донецкой области погиб теле- и кинооператор Дмитрий Шиповский, который до войны сотрудничал с "Приват ТВ: Харьков" и "Аль Джазирой". Менее чем через неделю, 28 сентября, в бою погиб Юрий Лелявский — журналист, телевизионщик, капитан ВСУ и руководитель пресс-службы 80-й десантно-штурмовой бригады.

В октябре, в результате боя возле Бахмута, погиб бывший звукорежиссер "Суспільного Ивано-Франковск" Сергей Силкин. 21 октября, в результате артиллерийского обстрела, погиб режиссер телеканалов "Первый Западный" и "Эспрессо" Василий Яворский, который служил в 103-й бригаде ТрО.

В начале ноября в поселке Спорное под Бахмутом в результате минометного обстрела погиб режиссер телеканала "Киев" Андрей Загоруйко. В декабре стало известно о гибели Владислава Дзиковского, системного администратора "Детектор медиа" и военнослужащего, который пропал без вести еще 13 декабря между Кременной и Серебрянкой.

Под артиллерийским огнем 20 декабря погибли сразу двое журналистов - телевизионщик из Херсона Антон Коломиец и журналист, автор книги об Иловайске Александр Кузенков. А 31 декабря под Бахмутом погиб львовский культуролог, журналист и боец ДШВ Евгений Гулевич.

2023 год начался новыми потерями. 23 января на Херсонщине погиб Игорь Терехин - одесский журналист и писатель, а 25 января под Водяным — Дмитрий Кудрявцев, бывший редактор ленты новостей "Фактов ICTV".

5 февраля в один день погибли сразу двое представителей "Суспільного" - Павел Тимошенко, оператор телеканала "Интер" в Черкассах, и Сергей Клименко из Херсонской технической службы. А 9 февраля во время боя погиб журналист "Юридической газеты" Алексей Борис.

13 марта смертельное ранение в стрелковом бою получил оператор "Суспільного" Алексей Ольховик. Во время штурма вражеских позиций под Бахмутом 21 марта пропал без вести киевский журналист и документалист Ярослав Шапочка - его гибель была подтверждена по результатам ДНК-экспертизы в феврале 2025 года.

И уже 25 марта 2023 года погиб Александр Цахнив — журналист-расследователь агентства "Вчасно" из Донецкой области, который служил в рядах ВСУ.

В течение апреля-июля 2023 года украинское медийное сообщество снова понесло невосполнимые потери - на фронте погибли по меньшей мере 15 журналистов, телеоператоров, фотографов, редакторов и авторов. Большинство из них погибли на востоке и юге Украины, во время боев на Запорожском, Бахмутском, Кременском и Авдеевском направлениях.

6 апреля во время обстрела вблизи Гуляйполя Запорожской области погиб Андрей Бойко - бывший оператор ТРК "Вежа" и соучредитель агентства ЯНҐ .agency, который служил командиром стрелкового взвода 102-й отдельной бригады им.

20 апреля под Авдеевкой погиб стрелок-снайпер и радиоведущий "Суспільного" Дмитрий Сирык. В апреле также погиб и коммуникационщик Александр Бондаренко, который работал в "ВВС Украина" и "ТРК Украина" - он погиб в бою под Кременной.

29 апреля во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб Владимир Мукан - журналист изданий "Газета по-украински", "Страна" и портала Gazeta.ua.

11 мая в боях за Бахмут погиб фотограф-натуралист Денис Кривой, автор многочисленных фото, опубликованных в медиа. 17 мая вблизи Дибровы погиб Иван Кузьминский - кандидат наук, исследователь древней украинской музыки и режиссер "Малятко TV".

22 мая в бою под Бахмутом погиб журналист и автор изданий "Куншт" и "Спільне" Евгений Осиевский. Через неделю, 29 мая, на Бахмутском направлении погиб Виктор Петров - первый главный редактор "Сихов Медиа".

4 июня пропал без вести, а впоследствии был официально признан погибшим Петр Цурукин - главный редактор проекта "Один за всех" телеканала СТБ и ведущий телеканала Kyiv Live.

13 июня на Бахмутском направлении погиб журналист и снайпер батальона "Свобода" Роман Черномаз. На следующий день, 14 июня, в Донецкой области погиб звукорежиссер СТБ и музыкант Иван Шульга.

25 июня в бою под Ореховом от осколочного ранения погиб Антон Клитный - журналист портала "Стопкор", основатель агентства "25.инфо" и общественный деятель.

В июле погибли еще двое: 15-го - фотокорреспондент АСС Максим Шварцман во время наступательного боя на Бахмутском направлении, а 16-го — телеоператор из Ровно Константин Гнитецкий, который погиб под минометным обстрелом вблизи Дибровы на Луганщине.

17 июля 2023 года погиб Дмитрий Рыбаков - экономический обозреватель, кандидат исторических наук, журналист телеканала "Тонис", редактор Forbes Ukraine, журналист Chas News и LB.ua. Он служил командиром взвода в 47-й бригаде "Магура" и погиб во время наступления на Мелитопольском направлении.

1 августа пропал без вести оператор телеканалов "Украина" и "1+1" Игорь Захаров. Его тело было идентифицировано и похоронено уже в сентябре 2024 года.

Среди погибших - также блогер и журналист Дмитрий Синченко из Кропивницкого, который сотрудничал с "Радио Свобода" и "Неделей". Его смерть подтверждена ДНК-экспертизой в марте 2024-го после исчезновения в конце августа 2023 года.

27 сентября 2023-го умер Андрей Кришталь - главный редактор львовской газеты "Самооборона", военный ТрО, который проходил лечение после тяжелого ранения.

На фронте погибли также Тарас Давидюк — основатель "Горынь.инфо" (3 ноября, Роботино), студент-журналист Дмитрий Яременко (13 ноября, Северодонецкое направление), Александр Попов - бывший оператор "Суспільного Николаев" (22 ноября, Купянск), Алексей Андреев — оператор из Мариуполя (29 ноября, Богдановка, похоронен 2 ноября 2024 года), Денис Яцюк — оператор "51 канала" из Днепра (14 декабря, Авдеевка).

Уже в январе 2024-го умер Роман Ряжских - журналист, копирайтер, военный, получивший смертельное ранение вблизи Марьинки.

В первую неделю нового года, 7 января, погиб поэт и медийщик Максим Кривцов из Ровно. 22 февраля под Синьковкой погиб журналист и библиотекарь Владимир Петренко с Житомирщины. 26 февраля - Антон Яковенко, монтажер XSport, который служил в 72-й бригаде.

11 марта вблизи Кременной погиб молодой журналист Олесь Самчук, выпускник КНУ им. Т. Шевченко, который мобилизовался сразу после завершения обучения. 22 марта на Запорожском направлении погиб инженер ТЖК на Общественном Николай Оранский.

В апреле погибли еще двое журналистов: 20-го — боевой медик и корреспондент "Фактов" Андрей Топчий, 25-го - журналистка и фотограф Алла Пушкарук, известная по публикациям в "Українському тижні" и "Читомо", которая служила минометчицей.

26 апреля в бою возле Архангельского в Донецкой области погиб телеоператор из Луцка Юрий Силюк, который работал на Hromadske.Volyn.

7 мая 2024 года во время боя на Авдеевском направлении погиб Александр Машлай - бывший главный редактор "Правого Продвижения". 29 мая во время ротации на Харьковщине погибла Ирина Цыбух - журналистка, менеджер "Суспільного" и парамедик "Госпитальеров". Ее почтили посмертным званием Героя Украины.

10 июня в результате попадания вражеского дрона погиб фотограф Арсен Федосенко - капитан ВСУ, сотрудник Страткома, который документировал военные преступления РФ. В конце июля погиб николаевский фотограф-орнитолог Алексей Сапуга. 4 августа в Мирнограде погиб Владимир Чернышов - бывший оператор из Кировоградской области.

13 августа пропал без вести Андрей Бучак, который работал в луганской газете "Курьер". Только 24 ноября стало известно о его гибели.

26 августа погиб Богдан Затула - журналист Новини.LIVE, который не успел пройти даже полноценную подготовку после мобилизации. На следующий день, 27 августа, под минометным обстрелом вблизи Водяного погиб Олег Сарело - режиссер монтажа проекта "Реальная история".

В сентябре стало известно о гибели еще трех медийщиков: 5-го - Павел Пархоменко, оператор ТК "Прямой" и доброволец ВСУ; 9-го — Павел Присяжнюк, дизайнер Burda Media; 24-го - Станислав Житницкий, продюсер "СТБ" и "Нового канала", который погиб во время выполнения задания в Курской области.

28 сентября под обстрелом клиники в Сумах погиб Богдан Маркевич - преподаватель факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко и военный медик. 15 ноября на южном фронте погиб Дмитрий Богуславский - председатель Журналистского фонда НСЖУ и многолетний работник пресс-службы ГСЧС.

25 ноября на Авдеевском направлении погиб Мирослав Кулик (Герасимович) - журналист, поэт и киносценарист из Луцка. 18 декабря в результате ранения умер Андрей Андросович - видеооператор телеканала "Телевидение Громады" и оператор беспилотников ВСУ.

Последней потерей года стал Антон Вовк — старший музыкальный редактор Starlight Production и младший сержант 95-й бригады. Он погиб 28 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания на Курщине.

Кто из украинских мобилизованных журналистов погиб в 2025 году

С начала 2025 года список погибших журналистов, медийщиков и продюсеров, которые служили в ВСУ, продолжает пополняться. Среди них — не только украинцы, но и иностранные представители медиа, ставшие на защиту Украины. Они были операторами, ведущими, редакторами, режиссерами, журналистами-исследователями - и все погибли или умерли в результате участия в боевых действиях.

11 января 2025 года на Курщине погиб Руслан Ганущак - военкор, фотограф, работник пресс-службы "Азова" и бывший телеоператор ТСН. Он служил в составе 92-й механизированной бригады. В марте стало известно о еще двух потерях с того же направления: 13 марта во время боевого задания на Курщине погиб Артур Шибалов - бывший монтажер телеканала PTV UA, а также Юрий Кирпик - исполнительный продюсер масштабных проектов Starlight Media, который служил в бригаде разминирования. Его гибель на Харьковщине подтверждена в тот же день.

16 марта в Донецкой области погиб Кирилл Поликевич - видеограф "Суспільне Дніпро" и гранатометчик 72-й бригады. 18 марта на Луганщине - выпускающий редактор TSN.ua Дмитрий Бендиков. 13 апреля на Запорожском направлении под вражеским обстрелом погиб житомирянин Богдан Лысенко, который работал в ряде изданий.

О гибели спортивного журналиста из Ровенской области Владимира Коцура стало известно 29 апреля, а о смерти военнослужащего и комментатора Setanta Sports Вячеслава Кобржицкого - 1 мая. Оба погибли во время выполнения боевых задач в Донецкой области.

6 мая погиб Василий Довбуш — видеодизайнер ТРК "Люкс" и военный, а 12 мая - телеведущий и актер "Дизель Шоу" Максим Нелипа, который служил в Силах обороны.

27 мая умер Петр Черных - журналист УНИАН, волонтер и военный 112-й бригады. Из-за контузии у него развилась тяжелая болезнь.

30 мая погиб польский журналист и военнослужащий ВСУ Кшиштоф Гожелак, основатель портала "Наше Кельце".

Напомним, казненную россиянами журналистку Hromadske Викторию Рощину наградили посмертно знаком отличия. Также Верховная Рада поддержала присвоение ей звания Героя Украины.