Головна Новини дня Інформація це зброя: Буданов привітав з Всесвітнім днем свободи преси

Інформація це зброя: Буданов привітав з Всесвітнім днем свободи преси

Дата публікації: 3 травня 2026 15:38
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов привітав із Всесвітнім днем свободи преси. Він наголосив, що інформація — це зброя. За його словами, українці на власному досвіді знають, як вона працює в руках противника. Буданов наголосив, що російська пропаганда – це не журналістика, а повноцінна воєнна машина, а їхні журналісти — співучасники жахливих воєнних злочинів проти України.

Про це Кирило Буданов написав у Telegram у неділю, 3 травня, передає Новини.LIVE.

Привітання Буданова із Всесвітнім днем свободи преси

Буданов наголосив, що свобода слова для нас є елементом національної безпеки. Крім того, це про відповідальність, правду та довіру. За словами керівника ОП, сильна держава неможлива без сильних медіа.

Допис Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, хочу підкреслити: наше право знати правду тримається на принциповості тих, хто обирає етику замість хайпу та чесність — замість вигоди", — зазначив Буданов.

Допис Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Він висловив вдячність кожному журналісту та медіа, які працюють чесно, відповідально та дотримуються професійних стандартів, попри тиск та виклики війни. За його словами, робота ЗМІ — це частина спільної перемоги.

Допис Буданова. Фото: скриншот

Зазначимо, Новини.LIVE розповідали, що відомо про Всесвітній день свободи преси, який щорічно відзначають 3 травня. Свято нагадує, що журналісти мають працювати незалежно.

А голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначав, що війна суттєво вплинула на свободу слова. Водночас Україна зберігає високі стандарти.

журналісти ЗМІ Кирило Буданов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
