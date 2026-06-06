Зеленський оголосив про запуск програми підтримки української культури

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року запускається повноформатна програма підтримки української культури "Тисячовесна". За його словами, мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту.

Про це глава держави повідомив у суботу, 6 червня, передає Новини.LIVE.

Повноформатна програма підтримки української культури "Тисячовесна"

Програма охоплює сім напрямів — від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Зеленський повідомив, що уже є 1151 заявка. Остаточний результат представлять 12 червня.

"Тисячовесна". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами глави держави, проєкти є з усіх куточків України, а близько 17% із них дебютні. Він зауважив, що цей рік стартовий, а далі підтримка української культури лише зростатиме.

"Дякую за таку активну участь в програмі вже на старті. Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту — це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає. Дякую всім, хто працює для того, щоб український голос звучав ще сильніше через творчість", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МЗС України, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО засудила масовану ракетно-дронову атаку Росії на Київ у ніч проти 24 травня. У відомстві наголосили, що навмисний удар був спрямований по історичному та культурному центру столиці. Україна закликає ЮНЕСКО покарати Росію за культурний геноцид.

А 6 червня український лідер Володимир Зеленський привітав українських медійників із професійним святом. Він відзначив їхній внесок у висвітлення подій війни та фіксацію злочинів Росії.