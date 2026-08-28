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Головна Новини дня Висоцький: РФ знищила 90% складів торговельних мереж

Висоцький: РФ знищила 90% складів торговельних мереж

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28 серпня 2026 15:34
Росія знищила 90% логістики торговельних мереж — Висоцький
Зруйнований склад Novus. Фото: ДСНС Києва

В Україні російські удари знищили близько 90% логістики продуктових торговельних мереж. Водночас загрози голоду чи системного дефіциту базових продуктів немає — постачання планують перебудувати, зокрема за рахунок прямих доставок від виробників до магазинів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова міністр аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, інформує Новини.LIVE.

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Що буде з постачанням продуктів

За словами Висоцького, через російські атаки торговельні мережі втратили близько 90% логістичної інфраструктури. Тому компаніям доводиться шукати альтернативні способи доставки продуктів до магазинів.

Зокрема, товари можуть постачати безпосередньо від виробників до торговельних точок. Така схема є дорожчою, складнішою та довшою, однак дозволить забезпечувати магазини необхідною продукцією.

Чи буде дефіцит продуктів

Міністр наголосив, що українцям не варто очікувати системного дефіциту харчових продуктів. Водночас через проблеми з логістикою асортимент у магазинах може скоротитися.

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"Загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні", — зазначив Висоцький.

За останній місяць російські війська атакували балістичними ракетами та безпілотниками склади й розподільчі центри продуктових мереж "Фора", Varus, "Сільпо" та NOVUS.

Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Київський та Слобідський райони міста, де були пошкоджені приватні будинки, торговельний центр, адміністративна будівля та автомобілі.

Новини.LIVE також повідомляли, що російська атака знищила останній торговельний центр "Епіцентр", який працював у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше четверо людей, а рятувальники продовжували ліквідовувати займання.

торгівля бізнес дефіцит руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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