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Главная Новости дня Высоцкий: РФ уничтожила 90 % складов торговых сетей

Высоцкий: РФ уничтожила 90 % складов торговых сетей

Ua ru
28 августа 2026 15:34
Россия уничтожила 90 % логистики торговых сетей — Высоцкий
Разрушенный склад Novus. Фото: ГСЧС Киева

В Украине российские удары уничтожили около 90 % логистики продуктовых торговых сетей. В то же время угрозы голода или системного дефицита основных продуктов нет — поставки планируется перестроить, в частности за счет прямых поставок от производителей в магазины.

Об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, информирует Новини.LIVE.

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Что будет с поставками продуктов

По словам Высоцкого, из-за российских атак торговые сети потеряли около 90% логистической инфраструктуры. Поэтому компаниям приходится искать альтернативные способы доставки продуктов в магазины.

В частности, товары могут поставляться напрямую от производителей в торговые точки. Такая схема является более дорогой, сложной и длительной, однако позволит обеспечивать магазины необходимой продукцией.

Будет ли дефицит продуктов

Министр подчеркнул, что украинцам не стоит ожидать системного дефицита продуктов питания. В то же время из-за проблем с логистикой ассортимент в магазинах может сократиться.

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"Угроз для физического наличия, по крайней мере, базовых продуктов в ближайших доступных для потребителя магазинах, нет", — отметил Высоцкий.

За последний месяц российские войска атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками склады и распределительные центры продуктовых сетей "Фора", Varus, "Сильпо" и NOVUS.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом оказались Киевский и Слободской районы города, где были повреждены частные дома, торговый центр, административное здание и автомобили.

Новини.LIVE также сообщали, что российская атака уничтожила последний торговый центр "Эпицентр", который работал в Запорожье. В результате удара возник крупный пожар, пострадали как минимум четыре человека, а спасатели продолжали тушить возгорание.

торговля бизнес дефицит разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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