Панические закупки продуктов: в Госпродпотребслужбе объяснили риски

Украинцы в супермаркете. Фото: molodist

Украинцам не стоит в панике скупать продукты питания на длительный срок. В то же время рекомендуется иметь дома запас питьевой воды и продуктов повседневного спроса примерно на 7–12 суток, чтобы при необходимости обеспечить автономность семьи. Важно также следитьза сроками годности и условиями хранения продуктов.

Об этом в эфире День.LIVE эксклюзивно заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук.

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Какой запас продуктов стоит иметь дома

По словам Катеренчука, в условиях войны гражданам следует иметь умеренный запас продуктов для автономного обеспечения на случай изменения ситуации.

Специалист советует ориентироваться примерно на 7–12 суток. Прежде всего, дома должно быть достаточно питьевой воды. Ее количество нужно рассчитывать в зависимости от потребностей конкретной семьи.

Также рекомендуется запасаться обычными повседневными продуктами, которые потребляют члены семьи.

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"В первую очередь, сегодня мы должны иметь запасы питьевой воды, это обязательное условие", — подчеркнул Катеренчук.

Он добавил, что запас воды и еды должен соответствовать реальным потребностям семьи, а не создавать чрезмерную нагрузку на бюджет и место для хранения.

"Мы говорим о том, что должны быть запасы продуктов питания, которые потребляет семья, на 7–12 суток", — пояснил начальник столичного управления Госпродпотребслужбы.

В то же время специалист призвал не скупать продукты на месяц вперед. По его словам, такой подход может быть нецелесообразным, ведь продукты имеют ограниченный срок годности.

"Не нужно скупать продукты питания на месяц, на два или на три месяца", — отметил Катеренчук.

На что нужно обращать внимание при хранении продуктов

Катеренчук подчеркнул, что важно обращать внимание не только на количество запасов, но и на их качество и условия хранения.

В частности, мясные продукты необходимо хранить при соответствующей температуре. Крупы и другие сухие продукты также должны находиться в надлежащих условиях.

"Мясные продукты должны храниться при соответствующей температуре. Крупы, масло и другие продукты должны храниться в условиях, предусмотренных производителем", — сказал специалист.

На фабрично упакованных продуктах производители указывают срок годности и условия хранения. Их следует соблюдать, чтобы не допустить порчи продуктов.

"На всех фабрично изготовленных продуктах указан срок годности и условия хранения. Их необходимо обязательно соблюдать", — подчеркнул Катеренчук.

Для круп, масла и других продуктов, которые могут храниться длительное время, специалист советует выбирать прохладное и темное место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Новини.LIVE также сообщали, что цены на продукты в Украине могут вырасти на 20–30% из-за перебоев с логистикой и ажиотажного спроса. В то же время физического дефицита продовольствия не ожидается. Аналитик отмечает, что сдержать подорожание частично может малый бизнес с более децентрализованными цепочками поставок.

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