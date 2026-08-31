В Украине цены на продукты могут вырасти на 20–30%

Люди покупают продукты на рынке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Цены на продукты в Украине могут вырасти на 20–30 % из-за перебоев с логистикой и ажиотажного спроса. В то же время физического дефицита продовольствия не ожидается, а ситуацию на рынке, по прогнозу финансового аналитика Виктора Гальчинского, со временем удастся стабилизировать. Частично сдержать подорожание может малый бизнес с децентрализованными цепочками поставок.

Об этом Виктор Гальчинский сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 31 августа.

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Почему продукты могут подорожать

По словам аналитика, российские удары уже влияют на работу торговых сетей. В некоторых магазинах появляются пустые полки, а отдельные продукты дорожают. При этом подобная ситуация наблюдается не только в регионах, подвергающихся большему количеству атак, но и в западных областях Украины.

Гальчинский пояснил, что в ближайшее время возможны задержки с доставкой товаров, тогда как торговым сетям понадобится время для переориентации логистических цепочек.

Он также обратил внимание на ажиотажный спрос. По его словам, пустые полки могут появляться не только из-за сбоев в логистике, но и из-за того, что люди стараются покупать больше продуктов длительного хранения.

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Аналитик отметил, что Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией в 2022 году. В то же время сейчас, по его словам, масштабной паники нет, поэтому есть основания ожидать постепенной стабилизации рынка.

Оценивая возможный рост цен, Гальчинский прогнозирует подорожание продуктов на 20–30%. При этом он подчеркнул, что физического дефицита продовольствия не ожидается.

По словам аналитика, одним из факторов, который потенциально может сдержать более значительный рост цен, станет малый бизнес. Небольшие магазины, рынки и предприниматели имеют более децентрализованные цепочки поставок, что может позволить им предлагать товары дешевле.

Гальчинский считает, что из-за этого роль малого бизнеса на продовольственном рынке может возрасти. Крупные сети супермаркетов до полномасштабного вторжения в значительной степени вытеснили мелких продавцов, однако нынешние логистические условия могут изменить эту ситуацию.

Объясняя потенциальную роль малого бизнеса в сдерживании цен, финансовый аналитик отметил:

"Сейчас на первый план выйдет малый бизнес со своими цепочками поставок, с максимально децентрализованными складами, который сможет предложить более низкую стоимость, и это, возможно, сможет несколько сдержать столь значительное подорожание".

Новини.LIVE сообщали, что в Украине не прогнозируют дефицита продуктов, однако из-за сложностей с логистикой часть товаров может подорожать до 30%. В первую очередь это может коснуться круп, гречки, картофеля и муки. Эксперт считает, что совместные закупки и крупные партии товаров помогут сдержать рост цен.

Новини.LIVE также сообщали, что российские оккупанты уничтожили около 90% логистической инфраструктуры продуктовых торговых сетей в Украине. Несмотря на это, системного дефицита основных продуктов не ожидается, хотя ассортимент в магазинах может сократиться. Поставки планируют перестроить, в частности за счет прямых поставок от производителей в торговые точки.