В Україні можуть зрости ціни на продукти на 20–30%

Люди купують продукти на базарі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти в Україні можуть зрости на 20–30% через перебої з логістикою та ажіотажний попит. Водночас фізичного дефіциту продовольства не очікується, а ситуацію на ринку, за прогнозом фінансового аналітика Віктора Гальчинського, згодом вдасться стабілізувати. Частково стримати подорожчання може малий бізнес із децентралізованими ланцюгами постачання.

Про це Віктор Гальчинський повідомив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 31 серпня.

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Чому продукти можуть подорожчати

За словами аналітика, російські удари вже впливають на роботу торговельних мереж. У деяких магазинах з'являються порожні полиці, а окремі продукти дорожчають. Водночас подібна ситуація спостерігається не лише в регіонах, які зазнають більшої кількості атак, а й у західних областях України.

Гальчинський пояснив, що найближчим часом можливі затримки з доставкою товарів, тоді як торговельним мережам знадобиться час для переорієнтації логістичних ланцюгів.

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Він також звернув увагу на ажіотажний попит. За його словами, порожні полиці можуть з'являтися не лише через порушення логістики, а й через те, що люди намагаються купувати більше продуктів тривалого зберігання.

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Аналітик зазначив, що Україна вже стикалася з подібною ситуацією у 2022 році. Водночас нині, за його словами, масштабної паніки немає, тому є підстави очікувати поступової стабілізації ринку.

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Оцінюючи можливе зростання цін, Гальчинський прогнозує подорожчання продуктів на 20–30%. При цьому він наголосив, що фізичного дефіциту продовольства не очікується.

За словами аналітика, одним із чинників, який потенційно може стримати значніше зростання цін, стане малий бізнес. Невеликі магазини, ринки та підприємці мають більш децентралізовані ланцюги постачання, що може дозволити їм пропонувати товари дешевше.

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Гальчинський вважає, що через це роль малого бізнесу на продовольчому ринку може зрости. Великі мережі супермаркетів до повномасштабного вторгнення значною мірою витіснили дрібних продавців, однак нинішні логістичні умови можуть змінити цю ситуацію.

Пояснюючи потенційну роль малого бізнесу у стримуванні цін, фінансовий аналітик зазначив:

"Зараз вийде на перше місце малий бізнес зі своїми ланцюжками поставки, з максимально децентралізованими складами, який зможе запропонувати нижчу вартість, і це трошечки потенційно може стримати таке велике подорожчання".

Новини.LIVE інформували, що в Україні не прогнозують дефіциту продуктів, однак через ускладнення логістики частина товарів може подорожчати до 30%. Найбільше це може стосуватися круп, гречки, картоплі та борошна. Експерт вважає, що спільні закупівлі та великі партії товарів допоможуть стримати зростання цін.

Новини.LIVE також повідомляли, що російські окупанти знищили близько 90% логістичної інфраструктури продуктових торговельних мереж в Україні. Попри це, системного дефіциту базових продуктів не очікується, хоча асортимент у магазинах може скоротитися. Постачання планують перебудувати, зокрема за рахунок прямих доставок від виробників до торговельних точок.