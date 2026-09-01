Панічні закупівлі продуктів: у Держпродспоживслужбі пояснили ризики

Українці в супермаркеті. Фото: molodist

Українцям не варто панічно скуповувати продукти харчування на тривалий термін. Водночас удома рекомендують мати запас питної води та повсякденних продуктів приблизно на 7–12 діб, щоб за потреби забезпечити автономність родини. Важливо також стежити за термінами придатності та умовами зберігання їжі.

Про це в ефірі День.LIVE ексклюзивно заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Анатолій Катеренчук.

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Який запас продуктів варто мати вдома

За словами Катеренчука, в умовах війни громадянам варто мати помірний запас харчів для автономного забезпечення на випадок зміни ситуації.

Фахівець радить орієнтуватися приблизно на 7–12 діб. Передусім удома має бути достатньо питної води. Її кількість потрібно розраховувати залежно від потреб конкретної родини.

Також рекомендується запасати звичайні повсякденні продукти, які споживають члени сім'ї.

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"В першу чергу, ми сьогодні повинні мати запаси води питної, це в обов'язковому порядку", — наголосив Катеренчук.

Він додав, що запас води та їжі має відповідати реальним потребам родини, а не створювати надмірне навантаження на бюджет і місце для зберігання.

"Ми говоримо про те, що повинні бути запаси продуктів харчування, які споживає родина, на 7–12 діб", — пояснив начальник столичного управління Держпродспоживслужби.

Водночас спеціаліст закликав не скуповувати продукти на місяці вперед. За його словами, такий підхід може бути недоцільним, адже харчі мають обмежений термін придатності.

"Не потрібно скуповувати продукти харчування на місяць, на два чи на три місяці", — зазначив Катеренчук.

За чим потрібно стежити під час зберігання продуктів

Катеренчук наголосив, що важливо звертати увагу не лише на кількість запасів, а й на їхню якість та умови зберігання.

Зокрема, м'ясні продукти необхідно зберігати за відповідної температури. Крупи та інші сухі продукти також мають перебувати у належних умовах.

"М'ясні продукти повинні зберігатися при відповідній температурі. Крупи, олія та інші продукти повинні зберігатися в умовах, які передбачені виробником", — сказав фахівець.

На фабрично упакованих продуктах виробники зазначають термін придатності та умови зберігання. Їх варто дотримуватися, щоб не допустити псування їжі.

"На всіх продуктах, які виготовляються фабрично, є термін придатності та умови зберігання. Їх потрібно обов'язково дотримуватися", — наголосив Катеренчук.

Для круп, олії та інших продуктів, які можуть зберігатися тривалий час, фахівець радить обирати прохолодне й темне місце, захищене від прямих сонячних променів.

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