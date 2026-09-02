Україна не зіткнеться з дефіцитом продуктів - Держпродспоживслужба

Жінка в магазині. Фото: Суспільне Львів

Україна входить до десятки найбільших виробників зерна у світі, тому підстав для побоювань щодо дефіциту продуктів харчування немає. Навіть за умов тимчасових перебоїв із логістикою магазини продовжують отримувати необхідні товари, а ситуацію контролюють уряд і бізнес.

Про це в ефірі День.LIVE заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Анатолій Катеренчук.

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В Україні контролюють ситуацію з постачанням продуктів

Анатолій Катеренчук запевнив — поширення інформації про можливий дефіцит продуктів може бути частиною ворожої пропаганди та спрямованих інформаційних вкидів. Їхньою метою, на його думку, є створення паніки серед населення та дестабілізація ситуації в тилу.

Фахівець наголосив, що Україна має значні виробничі потужності та входить до топ-10 світових виробників зерна. Тому говорити про загрозу масштабного дефіциту продовольства наразі немає підстав.

Водночас Катеренчук зазначив, що через можливі тимчасові логістичні труднощі доставка окремих товарів до магазинів може займати більше часу. Якщо зазвичай продукція надходить на полиці протягом доби, у певних ситуаціях цей термін може збільшуватися до двох діб.

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Однак, такі затримки не свідчать про критичну ситуацію з продовольством. Уряд та представники бізнесу контролюють процес постачання і працюють над тим, щоб необхідні товари залишалися доступними для споживачів.

Окремі випадки тимчасового зникнення продукції з полиць магазинів фахівець пов'язує передусім із різким зростанням попиту. Через побоювання щодо можливого дефіциту люди можуть скуповувати товари у великих кількостях, що створює додаткове навантаження на систему постачання.

Катеренчук закликав не піддаватися панічним настроям та враховувати реальну ситуацію із забезпеченням населення продуктами.

Новини.LIVE писали, що в цьому ж ефірі начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Анатолій Катеренчук повідомив, що українцям не рекомендують робити великі запаси продуктів через побоювання можливого дефіциту. Водночас фахівці радять мати вдома запас питної води та продуктів першої необхідності орієнтовно на 7–12 днів, щоб родина могла залишатися автономною у разі непередбачених обставин.

Також Новини.LIVE інформували, що Віктор Гальчинський повідомив в ефірі Ранок.LIVE, що ціни на харчові продукти в Україні можуть підвищитися на 20–30% через логістичні труднощі та зростання попиту з боку споживачів. Водночас реального дефіциту продовольства не прогнозують, а ситуація на ринку поступово має стабілізуватися.