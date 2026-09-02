Дефіцит бюджету України сягає 50 мільярдів доларів — нардеп

Народний депутат Олексій Леонов. Фото: кадр з відео

Загальний дефіцит державного бюджету України становить майже 50 млрд доларів, із яких 27 млрд доларів припадає на потреби оборони. До кінця року Україна очікує отримати 29 млрд доларів від міжнародних партнерів, однак уряду також необхідно знайти додаткове фінансування для Збройних Сил України.

Про це в ефірі День.LIVE заявив народний депутат України від партії "Слуга народу" Олексій Леонов.

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Уряд хоче заощадити 72 млрд гривень

За словами Леонова, Кабінет Міністрів України вже переглянув частину бюджетних програм, завдяки чому планують заощадити 72 мільярди гривень. Водночас народний депутат вважає, що загальний резерв може бути більшим.

"Я вважаю, що ця цифра може бути навіть більше, десь приблизно 105 мільярдів, але це також потрібно приймати швидше", — сказав Леонов.

Він зазначив, що уряд має конкретизувати, які саме програми можна скоротити або скасувати. Водночас скорочення не повинні стосуватися гарантованих державою соціальних виплат.

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"Ми розуміємо, що це навряд чи будуть програми, які стосуються особливих, соціальних напрямків. Це зарплати, пенсії, те, що держава гарантує своїм громадянам, але ці рішення потрібно приймати дуже швидко", — зазначив нардеп.

Україні потрібно більше коштів на оборону

Леонов наголосив, що цифра у 27 мільярдів доларів стосується саме оборонних видатків, тоді як загальний дефіцит бюджету є значно більшим.

"27 мільярдів — це дефіцит оборони, а загальний дефіцит складає майже 50 мільярдів, але ми повинні отримати 29 мільярдів від наших партнерів до кінця року", — заявив Леонов.

За його словами, уряду необхідно знайти додаткові кошти для фінансування потреб ЗСУ, зокрема для можливого підвищення виплат військовим.

Депутат також зазначив, що не очікує суттєвого збільшення внутрішніх надходжень і пов'язує можливість підвищення виплат військовим передусім із додатковою міжнародною допомогою.

Податкові надходження скоротилися

Окремо нардеп заявив про проблеми з податковими надходженнями до державного бюджету. За його словами, два місяці тому вони становили близько 120 мільярдів гривень на місяць, а за минулий місяць — лише 84 мільярди.

"З 2022 року ми в 2,5 рази збільшили надходження до державного бюджету, але сьогодні бізнесу дуже важко. Наразі формула дуже проста: бізнес буде сплачувати податки, якщо він просто виживе", — додав депутат.

Він закликав не збільшувати податкове навантаження на бізнес, а зосередитися на адмініструванні вже наявних податків.

"Працюйте з адмініструванням податків, працюйте з адмініструванням, працюйте з Бюро економічної безпеки, закінчуйте реформування митниці, починайте реформування податкової служби, збільшуйте надходження", — наголосив Леонов.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна наразі не має проблем із дефіцитом продуктів харчування, попри можливі тимчасові перебої з логістикою. Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Анатолій Катеренчук закликав українців не піддаватися паніці та не скуповувати продукти у великих кількостях.

Новини.LIVE також писали, що Європейський Союз шукає рішення для покриття дефіциту оборонного бюджету України у розмірі 23,5 млрд євро. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що європейські партнери вже обговорюють можливі механізми фінансування, однак конкретного рішення щодо джерел коштів наразі немає.