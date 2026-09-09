Экономика Украины и Польши: Скотт Бессент сравнил ВВП двух стран

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Sam Wolfe

На момент распада Советского Союза экономические показатели Украины и Польши были практически одинаковыми, однако сегодня польская экономика в три раза превосходит украинскую. Такое сравнение привёл министр финансов США Скотт Бессент, отметив, что Украине будет важно наладить эффективное управление бюджетом для сдерживания агрессии России.

Соответствующее заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент в ходе дискуссии, организованной ультраправым американским порталом Breitbart, передает Новини.LIVE.

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Скотт Бессент привёл в пример Польшу

Скотт Бессент обратил внимание на разницу в экономическом развитии двух европейских государств. Чиновник отметил, что после распада Советского Союза экономики Украины и Польши находились на одном уровне. Однако за прошедшие десятилетия ситуация кардинально изменилась, и сегодня польская экономика превосходит украинскую ровно в три раза.

Комментируя текущую ситуацию, американский министр выразил убеждение, что именно грамотное управление финансами может стать ключевым фактором безопасности для Киева.

По его мнению, если украинская сторона сумеет должным образом наладить управление собственной экономикой, это станет мощным сдерживающим фактором для России. Одновременно с этим глава американского Минфина резко осудил вооруженную агрессию Москвы. По его словам, «то, что Россия сейчас творит с Украиной, — одно из худших явлений, которые ему когда-либо приходилось видеть».

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Стоит отметить, что, согласно оценкам Всемирного банка, в 1991 году номинальный валовой внутренний продукт Украины составлял 77,4 миллиарда долларов. В то же время аналогичный экономический показатель Польши за тот же период составлял 85,5 миллиарда долларов.

Новини.LIVE отмечает, что Россия продолжает систематически уничтожать гигантские предприятия в Украине.

За последние несколько месяцев Россия нанесла гражданской инфраструктуре Украины больше разрушений, чем за все предыдущие четыре года войны, отметил экс-премьер Анатолий Кинах. Враг систематически атакует железную дорогу, блокирует одесские порты и наносит удары по складам.

В результате этих ударов уничтожено около 90% логистических мощностей продуктовых сетей, однако дефицита или угрозы голода нет. Поставки оперативно перенастраивают напрямую от производителей к магазинам.

В то же время правительство начинает месячный аудит потребностей Минобороны и расходов госбюджета, о чем в Верховной Раде заявил премьер-министр Сергей Корецкий. Ревизия призвана оптимизировать обеспечение Сил обороны на фоне дефицита военного бюджета в 27 млрд долларов. Заполнить этот финансовый пробел уже помогает Европейский Союз, как подтвердила посол ЕС Катарина Матернова, европейские партнеры в настоящее время разрабатывают необходимые механизмы поддержки.