Економіка України та Польщі: Скотт Бессент порівняв ВВП двох країн

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Sam Wolfe

На момент розпаду Радянського Союзу економічні показники України та Польщі були майже тотожними, однак сьогодні польська економіка перевищує українську втричі. Таке порівняння навів міністр фінансів США Скотт Бессент, та наголосив, що Україні буде важливо налагодити ефективне управління бюджетом для стримування агресії Росії.

Відповідну заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент під час дискусії, влаштованої ультраправим американським порталом Breitbart, передає Новини.LIVE.

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Скотт Бессент поставив в приклад Польщу

Скотт Бессент звернув увагу на різницю в економічному розвитку двох європейських держав. Урядовець зазначив, що після розпаду Радянського Союзу економіки України та Польщі перебували на одному рівні. Проте за минулі десятиліття ситуація кардинально змінилася, і сьогодні польська економіка перевершує українську рівно втричі.

Коментуючи поточну ситуацію, американський міністр висловив переконання, що саме грамотне управління фінансів може стати ключовим безпековим фактором для Києва.

На його думку, якщо українська сторона зуміє належним чином налагодити управління власною економікою, це перетвориться на великий стримуючий фактор для росіян. Одночасно з цим очільник американського Мінфіну різко засудив збройну агресію Москви. За його словами, "те, що Росія чинить зараз з Україною, є однією з гірших речей, які йому коли-небудь доводилося бачити".

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Варто зазначити, що згідно з оцінками Світового банку, у 1991 році номінальний валовий внутрішній продукт України становив 77,4 мільярда доларів. Водночас аналогічний економічний показник Польщі на той самий період складав 85,5 мільярда доларів.

Новини.LIVE зазначає, що Росія продовжує системно винищувати гігантські підприємства в Україні.

За останні кілька місяців Росія завдала цивільній інфраструктурі України більше руйнувань, ніж за всі попередні чотири роки війни, зазначив експрем'єр Анатолій Кінах. Ворог системно атакує залізницю, блокує одеські порти та б'є по складах.

Унаслідок цих ударів знищено близько 90% логістичних потужностей продуктових мереж, проте дефіциту чи загрози голоду немає. Постачання оперативно переналаштовують напряму від виробників до магазинів.

Водночас уряд розпочинає місячний аудит потреб Міноборони та витрат держбюджету, про що у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ревізія покликана оптимізувати забезпечення Сил оборони на тлі дефіциту військового бюджету у 27 млрд доларів. Закрити цю фінансову прогалину вже допомагає Європейський Союз, як підтвердила посол ЄС Катаріна Матернова, європейські партнери наразі формують необхідні механізми підтримки.