Кінах заявив про перехід агресії РФ у стадію нищення ресурсів

ДСНС гасить пожежу на зруйнованому об'єкті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За останні три-чотири місяці армія РФ завдала українській цивільній інфраструктурі такого об'єму руйнувань, що більший, ніж за попередні чотири роки війни. Про це заявив експрем'єр-міністр України Анатолій Кінах. Він наголосив, що агресор системно нищить склади, залізничний транспорт і заблокував ключові порти Одеси.

Про це Анатолій Кінах заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Руйнування за останні 3-4 місяці вищі, ніж за чотири роки війни

Російські військові змінили тактику ударів на методичне руйнування матеріально-технічної бази та економіки України. Масштаби збитків за останні місяці перевищили сумарні втрати невійськового сектору за весь попередній період повномасштабного протистояння. Т

"На жаль, повномасштабна війна перейшла в стадію тотальної, на знищення ресурсів. І за крайні 2-3 місяці російський агресор знищив такі обсяги, наприклад, кількість цивільної інфраструктури, починаючи з логістики, транспортних об'єктів, промисловості, рухомий склад, локомотиви. І цей період можна продовжити, що за 3-4 місяці загальних руйнувань перевищує все те, що було по руйнацію цивільної інфраструктури за попередні 4 роки", — констатував Анатолій Кінах.

За оцінками Анатолія Кінаха, Росія повністю зруйнувала щонайменше 400 тисяч квадратних метрів спеціалізованих площ. За словами експрем'єра, йдеться не про прості ангари, а про високотехнологічні комплекси, оснащені сортувальними лініями та потужним холодильним обладнанням для зберігання продукції.

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Паралельно з цим під постійними обстрілами перебувають логістичні хаби, виробничі потужності промислових підприємств і залізничне господарство, включно з потягами та тяговим рухомим складом.

Ще одним важким ударом по економічній стабільності стала морська блокада чорноморських коридорів, яка триває вже кілька місяців. Починаючи з 22 липня російські загарбники фактично зупинили повноцінну навігацію в портах Великої Одеси.

Цей морський маршрут був фундаментальним каналом зовнішньої торгівлі, оскільки генерував близько 60% усього українського експортного виторгу та покривав орієнтовно 90% закордонних поставок стратегічного аграрного комплексу. Як підкреслив Кінах, прямим наслідком цих цілеспрямованих ударів агресора є величезні мільярдні збитки для вітчизняного бізнесу та держави.

Як писав раніше Новини.LIVE, масовані російські удари по логістичних вузлах і складах б'ють не лише по окремому бізнесу, а й по всій сфері торгівлі та послуг, яка формує значну частку робочих місць, податків і ВВП країни.

Так нещодавно стало відомо про повне знищення складу мережі "Аптека доброго дня", де згоріли сотні тонн медикаментів для пацієнтів з усієї України, а також розгром логістичного комплексу "Епіцентру", де вигоріло близько 90% приміщень із товарами та продуктами.

Попри прицільні атаки на ланцюги постачання, ризику голоду чи масштабного дефіциту базових харчів немає. Уряд разом із бізнесом оперативно перебудовують маршрути, щоби полиці магазинів залишалися заповненими.