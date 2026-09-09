Кинах заявил о переходе агрессии РФ в стадию уничтожения ресурсов

ГСЧС тушит пожар на разрушенном объекте. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

За последние три-четыре месяца армия РФ нанесла украинской гражданской инфраструктуре ущерб, превышающий по масштабам ущерб, нанесенный за предыдущие четыре года войны. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах. Он подчеркнул, что агрессор систематически уничтожает склады, железнодорожный транспорт и заблокировал ключевые порты Одессы.

Об этом Анатолий Кинах заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Разрушения за последние 3–4 месяца превышают ущерб за четыре года войны

Российские военные сменили тактику ударов на методичное разрушение материально-технической базы и экономики Украины. Масштабы ущерба за последние месяцы превысили совокупные потери невоенного сектора за весь предыдущий период полномасштабного противостояния. Т

"К сожалению, полномасштабная война перешла в стадию тотальной войны, направленной на уничтожение ресурсов. И за последние 2–3 месяца российский агрессор уничтожил такие объемы, например, гражданской инфраструктуры, начиная с логистики, транспортных объектов, промышленности, подвижного состава, локомотивов. И этот период можно продолжить: за 3–4 месяца общих разрушений превышено всё то, что было разрушено из гражданской инфраструктуры за предыдущие 4 года", — констатировал Анатолий Кинах.

По оценкам Анатолия Кинаха, Россия полностью разрушила не менее 400 тысяч квадратных метров специализированных площадей. По словам экс-премьера, речь идет не о простых ангарах, а о высокотехнологичных комплексах, оснащенных сортировочными линиями и мощным холодильным оборудованием для хранения продукции.

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Параллельно с этим под постоянными обстрелами находятся логистические хабы, производственные мощности промышленных предприятий и железнодорожное хозяйство, включая поезда и тяговый подвижной состав.

Еще одним тяжелым ударом по экономической стабильности стала морская блокада черноморских коридоров, которая длится уже несколько месяцев. Начиная с 22 июля российские захватчики фактически остановили полноценную навигацию в портах Большой Одессы.

Этот морской маршрут был основным каналом внешней торговли, поскольку обеспечивал около 60 % всей украинской экспортной выручки и покрывал примерно 90 % зарубежных поставок стратегического аграрного комплекса. Как подчеркнул Кинах, прямым следствием этих целенаправленных ударов агрессора являются огромные миллиардные убытки для отечественного бизнеса и государства.

Как писал ранее Новини.LIVE, массированные российские удары по логистическим узлам и складам наносят ущерб не только отдельным предприятиям, но и всей сфере торговли и услуг, которая обеспечивает значительную долю рабочих мест, налогов и ВВП страны.

Так, недавно стало известно о полном уничтожении склада сети "Аптека доброго дня", где сгорели сотни тонн медикаментов для пациентов со всей Украины, а также о разрушении логистического комплекса "Эпицентра", где выгорело около 90 % помещений с товарами и продуктами.

Несмотря на прицельные атаки на цепочки поставок, риска голода или масштабного дефицита основных продуктов питания нет. Правительство совместно с бизнесом оперативно перестраивает маршруты, чтобы полки магазинов оставались заполненными.