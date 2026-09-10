Бюджет Украины недополучил 35 млрд грн: не хватает средств на оборону

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Государственный бюджет Украины из-за войны не выполняется в полном объеме — на данный момент недопоступления составляют почти 35 млрд грн. В то же время потребности сил безопасности и обороны до конца года значительно превышают доступные государству ресурсы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал народный депутат Алексей Леонов.

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Сколько средств требуется на оборону

Алексей Леонов сообщил в прямом эфире корреспондентке Новини.LIVE Дине Бернацкой, что общая потребность Вооруженных сил Украины до конца года составляет около 27 млрд долларов — именно о такой сумме ранее говорил президент Владимир Зеленский.

В то же время, если учесть весь необходимый объем финансирования сектора безопасности и обороны, потребность может достигать почти 50 млрд долларов.

Отдельно около 300 млрд грн необходимо направить на выплаты военнослужащим. Часть этой суммы уже предусмотрена, ещё примерно 72 млрд грн планируют получить путём перенаправления средств из программ, реализация которых приостановлена.

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Народный депутат Леонов также заявил, что Верховная Рада на прошлой неделе не приняла два законопроекта, которые, по его оценке, могли бы обеспечить государственному бюджету почти 6 млрд долларов дополнительных поступлений. Финансовая ситуация остается сложной не только из-за больших потребностей обороны, но и из-за сокращения поступлений от бизнеса.

"Ситуация тяжелая, денег действительно не хватает. И сегодня бизнесу очень трудно, поступления сокращаются. Решения нужно принимать", — отметил Леонов в прямом эфире.

Новини.LIVE писали, что украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина намерена расширить возможности оборонной промышленности и международного сотрудничества, чтобы производить достаточное количество скоростных дронов-перехватчиков и доступных ракет. Ведь это позволит усилить защиту украинского неба на фоне увеличения Россией производства высокоскоростных средств воздушного нападения.

Мы также сообщали, что спикер ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинские военные специалисты продолжают совершенствовать технические средства, которые используют для обнаружения, противодействия и уничтожения новых скоростных модификаций беспилотников. Он добавил, что нынешний период является сложным, однако его необходимо преодолеть и продолжать борьбу.