Бюджет України недоотримав 35 млрд грн: грошей на оборону бракує

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Державний бюджет України через війну не виконується в повному обсязі — наразі недонадходження становлять майже 35 млрд грн. Водночас потреби сил безпеки та оборони до кінця року значно перевищують доступні державі ресурси.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат Олексій Леонов.

Реклама

Скільки коштів потрібно на оборону

Олексій Леонов поділився в прямому ефірі з кореспонденткою Новини.LIVE Діною Бернацькою, що загальна потреба Збройних сил України до кінця року становить близько 27 млрд доларів — саме про таку суму раніше говорив президент Володимир Зеленський.

Водночас якщо врахувати весь необхідний обсяг фінансування сектору безпеки та оборони, потреба може сягати майже 50 млрд доларів.

Окремо близько 300 млрд грн необхідно спрямувати на виплати військовослужбовцям. Частина цієї суми вже передбачена, ще приблизно 72 млрд грн планують отримати шляхом перенаправлення коштів із програм, реалізацію яких призупинили.

Читайте також:

Бюджет недоотримує кошти для оборонної сфери

Народний депутат Леонов також заявив, що Верховна Рада минулого тижня не ухвалила два законопроєкти, які, за його оцінкою, могли б забезпечити державному бюджету майже 6 млрд доларів додаткових надходжень. Фінансова ситуація залишається складною не лише через великі потреби оборони, а й через скорочення надходжень від бізнесу.

"Ситуація важка, грошей дійсно не вистачає. І сьогодні бізнесу дуже важко, надходження скорочуються. Рішення потрібно приймати", — зазначив Леонов у прямому ефірі.

Новини.LIVE писали, що український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Україна має намір розширити можливості оборонної промисловості та міжнародної співпраці, щоб виробляти достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і доступних ракет. Адже це дозволить посилити захист українського неба на тлі збільшення Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу.

Ми також повідомляли, що речник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українські військові фахівці продовжують удосконалювати технічні засоби, які використовують для виявлення, протидії та знищення нових швидкісних модифікацій безпілотників. Він додав, що нинішній період є складним, однак його необхідно пройти та продовжувати боротьбу.