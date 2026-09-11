Гетманцев: грошей не вистачає навіть на соціальні програми

Данило Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Держава не має достатньо коштів для розширення програм підтримки бізнесу та завершення окремих соціальних програм. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, через дефіцит бюджету доводиться обирати, на які програми спрямовувати фінансування.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Гетманцев про податкові пільги для постраждалих

Під час зустрічі щодо допомоги релокованим підприємствам обговорювали податкові питання. Йшлося й про підтримку людей, які через війну втратили документи або майно.

Гетманцев зазначив, що в Податковому кодексі вже є норми, які передбачають звільнення від виконання податкових зобов’язань у таких випадках. На його думку, наявних положень достатньо, щоб підтримати постраждалих платників податків.

Програма "5-7-9%" залишається популярною

Серед програм допомоги бізнесу Гетманцев назвав найбільш успішною програму "5-7-9%". Її запустили ще у 2020 році, і вона досі залишається однією з найбільш популярних серед підприємців.

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За словами Гетманцева, програму потрібно надалі розвивати та розширювати.

Страхування воєнних ризиків не має достатнього попиту

А от програму страхування воєнних ризиків Гетманцев назвав невдалою через низький попит.

Він повідомив, що від початку року Експортно-кредитне агентство уклало трохи більше 300 договорів, тоді як загалом надійшло близько 600 заявок.

"Напевно, треба змінювати дизайн цієї програми, аби залучати більше людей", — сказав Гетманцев.

"Грошей нема ні на що"

Гетманцев заявив, що головною проблемою для реалізації та розширення державних програм залишається нестача коштів.

"Є кілька соціальних програм, які ми почали і не можемо довести до ладу, бо немає фінансування. Як, наприклад, підвищення заробітних плат вчителям", — сказав він.

На ситуацію також впливає дефіцит державного бюджету.

"Ми маємо сконцентруватися на чомусь одному, аби воно було ефективно", — вважає Гетманцев.

Серед пріоритетів він назвав програму "5-7-9%" та страхування воєнних ризиків.

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Новини.LIVE також повідомляли, що міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Україну ефективніше розпоряджатися бюджетними коштами. Він зазначив, що грамотне управління фінансами може стати важливим фактором для зміцнення спроможності України протистояти російській агресії.