Зеленский: За неделю Россия атаковала Украину более чем 2200 дронами

Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия на протяжении этой недели выпустила по Украине более 2200 ударных беспилотников, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов. Значительная часть ракет была баллистической. Под ударом оказались жилые дома, энергетическая и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Последствия российских ударов по Украине

По словам президента, этой ночью под ударами российских войск оказались жилые дома, объекты энергетики и другая гражданская инфраструктура в Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.

В Запорожской области в результате обстрелов погибли три человека. В Киеве в результате попадания российского беспилотника погиб мужчина.

Утром российские войска дважды атаковали дата-центр в Киеве. В результате первого удара пострадали три человека, среди них двое детей. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Президент также отметил, что Украина продолжает работать с европейскими странами, США, Канадой, Японией, Австралией и другими партнерами для усиления защиты и дипломатических усилий.

В то же время Зеленский заявил о необходимости более последовательной позиции Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки и других стран "Глобального Юга".

"Фактически каждая из этих стран оказывает влияние на Россию и может способствовать тому, чтобы мир стал реальностью. Обеспечить надежную и достойную безопасность здесь, в Украине, означает укрепить безопасность и стабильность во всем мире", — сказал президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил об отсутствии готовности России завершить войну. По словам президента, Путин постоянно находит поводы, чтобы уклоняться от переговоров и трехстороннего формата. В то же время Украина вместе с партнерами готовит усиление дипломатического давления на Москву.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский ввел санкции против 44 человек, причастных к проведению российских "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. В список вошли люди, которые, по данным украинской стороны, действуют в интересах России и способствуют оккупации украинских территорий.