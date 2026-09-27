Зеленський: Росія за тиждень атакувала Україну понад 2200 дронами

Президент Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія протягом цього тижня випустила по Україні понад 2200 ударних безпілотників, близько 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів. Значна частина ракет була балістичною. Під ударом опинилися житлові будинки, енергетична та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомив Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки російських ударів по Україні

За Зеленського, впродовж цього тижня Росія випустила по Україні понад 2200 ударних безпілотників, близько 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів.

За словами президента, цієї ночі під ударами російських військ опинилися житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура в Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.

У Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей. У Києві через влучання російського безпілотника загинув чоловік.

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Вранці російські війська двічі атакували дата-центр у Києві. Внаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Зеленський про міжнародну співпрацю

Президент також зазначив, що Україна продовжує працювати з європейськими країнами, США, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами для посилення захисту та дипломатичних зусиль.

Водночас Зеленський заявив про необхідність більш послідовної позиції Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки та інших країн "Глобального Півдня".

"Фактично кожна із цих країн має вплив на Росію і може допомогти миру стати реальністю. Побудувати гарантовану гідну безпеку тут, в Україні, означає додати безпеці та стабільності глобально", — сказав президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив про відсутність готовності Росії завершувати війну. За словами президента, Путін постійно знаходить причини, щоб уникати переговорів і тристороннього формату. Водночас Україна разом із партнерами готує посилення дипломатичного тиску на Москву.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський запровадив санкції проти 44 осіб, причетних до проведення російських "виборів" до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. До списку увійшли люди, які, за даними української сторони, діють в інтересах Росії та сприяють окупації українських територій.