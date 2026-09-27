Корецький заявив про успішні випробування перехоплювачів для реактивних шахедів

Сергій Корецький. Фото: acebook.com/sergii.koretskyi

Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Україна успішно випробувала перехоплювачі проти реактивних дронів типу Shahed. За його словами, ключовим завданням є масштабування їх виробництва.

Про це Сергій Корецький розповів в інтервʼю ТСН, передає Новини.LIVE.

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Перехоплювачі проти реактивних БпЛА

"Підтверджую, дійсно є ефективні випробування нових інтерсепторів, нових перехоплювачів. Головна і надважлива задача — це масштабування виробництва. Воно потребує деякого часу. Те, що російські терористи змінили тактику — це факт, ми це всі бачимо. Ну як всі, в прифронтових регіонах, в цих реаліях люди живуть вже багато років", — зазначив Корецький.

За його словами, є декілька інструментів, як збивати реактивні дрони. Зокрема, йдеться про авіацію, перехоплювачі, додаткові засоби зенітно-ракетні. Корецький наголосив, що це все дуже детально опрацьовується.

"Немає одного єдиного унікального якогось методу, як захиститися від, наприклад, реактивних "шахедів", реактивних дронів. Тому потрібно, щоб мікс всіх цих речей був максимально ефективно впроваджений", — додав премʼєр.

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Як писали Новини.LIVE із посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, упродовж цього тижня російські окупанти випустили по Україні понад 2200 ударних безпілотників, близько 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів. Під ударом опинилися будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура.

А 25 вересня Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорили результати випробувань засобів для перехоплення російських реактивних "шахедів", актуальні потреби для зміцнення оборони, розвиток виробництва реактивних двигунів в Україні та інші.