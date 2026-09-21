Росія розширює завод для виробництва дронів на 78% - Politico

Виробництво безпілотників в РФ. Фото: росЗМІ

Росія планує розширити завод "Алабуга-Волокно" в Татарстані, щоб щороку виробляти додаткові 500 тонн вуглецевого волокна військового класу для ударних дронів. Це може дозволити випускати ще близько 28 тисяч безпілотників на рік, збільшивши нинішні виробничі можливості приблизно на 78%.

Про це повідомляє POLITICO, передає Новини.LIVE.

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Росія планує збільшити виробництво вуглецевого волокна

Розширення підприємства "Алабуга-Волокно" у Татарстані має збільшити виробництво вуглецевого волокна військового класу на 500 тонн щороку до 2029 року. Цей матеріал використовується для виготовлення корпусів ударних безпілотників, зокрема дронів типу "Герань", якими Росія регулярно атакує Україну.

За розрахунками, заплановані додаткові потужності можуть забезпечити матеріалом для виробництва близько 28 тисяч озброєних дронів щороку. Це відповідає зростанню приблизно на 78% порівняно з нинішніми можливостями. Як відомо, наразі Росія здатна виробляти понад 36 тисяч дронів "Герань" на рік.

У межах національного проєкту Москва заявляла про намір виробляти близько 130 тисяч дронів до 2030 року. До 2035 року цей показник планують збільшити приблизно до 350 тисяч безпілотників.

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Що відомо про завод "Алабуга-Волокно"

Підприємство "Алабуга-Волокно" та його материнська компанія UMATEX перебувають під санкціями США, Великої Британії та інших західних країн. POLITICO зазначає, що раніше цього року підприємство отримало замасковану партію хімічних компонентів із Китаю, необхідних для виробництва вуглецевого волокна.

Водночас Москва прагне скоротити залежність від імпортних матеріалів і збільшити власне виробництво. Розширення потужностей у Татарстані може бути частиною цієї стратегії.

Плани розширення заводу отримав Український центр безпеки та співпраці. Їхню автентичність, підтвердили профільний комітет Палати представників США та український уряд.

На супутникових знімках за травень–липень видно, що територію поруч із підприємством уже розчищають для майбутнього будівництва. Це може свідчити про практичний етап підготовки до розширення виробничої інфраструктури.

Раніше ми писали, що експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце ексклюзивно повідомив кореспондентам Новини.LIVE, що російські військові переходять на використання реактивних дронів під час масованих атак по Україні. Частка таких безпілотників уже є значною, а в найближчі місяці їхня кількість у повітряних атаках зростатиме, за прогнозами, до 70%.

Новини.LIVE інформували, що, в свою чергу, Україна розробила новий перехоплювач реактивних дронів. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів Президенту Володимиру Зеленському, що під час тестування він успішно уразив російський реактивний безпілотник типу "Шахед".