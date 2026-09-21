Россия расширяет завод по производству дронов на 78% — Politico

Производство беспилотников в РФ. Фото: российские СМИ

Россия планирует расширить завод "Алабуга-Волокно" в Татарстане, чтобы ежегодно производить дополнительно 500 тонн углеродного волокна военного класса для ударных дронов. Это может позволить выпускать ещё около 28 тысяч беспилотников в год, увеличив нынешние производственные возможности примерно на 78%.

Об этом сообщает POLITICO, передает Новини.LIVE.

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Россия планирует увеличить производство углеродного волокна

Расширение предприятия "Алабуга-Волокно" в Татарстане должно увеличить производство углеродного волокна военного класса на 500 тонн ежегодно до 2029 года. Этот материал используется для изготовления корпусов ударных беспилотников, в частности дронов типа "Герань", которыми Россия регулярно атакует Украину.

По расчетам, запланированные дополнительные мощности могут обеспечить материалом для производства около 28 тысяч вооруженных дронов ежегодно. Это соответствует росту примерно на 78% по сравнению с нынешними возможностями. Как известно, в настоящее время Россия способна производить более 36 тысяч дронов "Герань" в год.

В рамках национального проекта Москва заявляла о намерении производить около 130 тысяч дронов к 2030 году. К 2035 году этот показатель планируется увеличить примерно до 350 тысяч беспилотников.

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Что известно о заводе "Алабуга-Волокно"

Предприятие "Алабуга-Волокно" и его материнская компания UMATEX находятся под санкциями США, Великобритании и других западных стран. POLITICO отмечает, что ранее в этом году предприятие получило замаскированную партию химических компонентов из Китая, необходимых для производства углеродного волокна.

В то же время Москва стремится сократить зависимость от импортных материалов и увеличить собственное производство. Расширение мощностей в Татарстане может быть частью этой стратегии.

Планы расширения завода поступили в Украинский центр безопасности и сотрудничества. Их подлинность подтвердили профильный комитет Палаты представителей США и украинское правительство.

На спутниковых снимках за май–июль видно, что территорию рядом с предприятием уже расчищают для будущего строительства. Это может свидетельствовать о практическом этапе подготовки к расширению производственной инфраструктуры.

Ранее мы писали, что эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце эксклюзивно сообщил корреспондентам Новини.LIVE, что российские военные переходят на использование реактивных дронов во время массированных атак по Украине. Доля таких беспилотников уже значительна, а в ближайшие месяцы их количество в воздушных атаках будет расти, по прогнозам, до 70%.

Новини.LIVE сообщали, что, в свою очередь, Украина разработала новый перехватчик реактивных дронов. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому, что во время испытаний он успешно поразил российский реактивный беспилотник типа "Шахед".