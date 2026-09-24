Ігнат: Росія може запустити до 80 реактивних дронів за атаку

Юрій Ігнат. Фото: Ігнат/Facebook

Росія під час майбутніх повітряних атак може змінювати співвідношення між звичайними та реактивними безпілотниками. Як один із можливих варіантів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат назвав ситуацію, коли з сотні дронів 80 можуть бути реактивними, а 20 — зі звичайними двигунами.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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РФ може змінювати склад атак

Ігнат зазначив, що зараз у складі російських ударних груп переважають звичайні безпілотники. Але під час наступних атак співвідношення може змінитися.

"Все відповідно, перш за все, до погодних умов, обстановки і до цілей ворога", — сказав він.

За словами Ігната, реактивні БПЛА з погляду російських військових можуть бути ефективнішими для ураження окремих цілей. Проте для цього їх потрібно мати в необхідній кількості та застосувати у потрібний момент.

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На запитання, чи може нинішня ситуація свідчити про накопичення дронів для нового масованого удару, Ігнат відповів, що прогнозуванням можливих атак займаються розвідка та відповідні підрозділи.

Реактивні дрони збивають різними засобами

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил, українська ППО нині перехоплює до 60% реактивних БПЛА. Для їх знищення використовують винищувальну авіацію, зенітні ракетні комплекси малого та середнього радіуса дії, переносні зенітні ракетні комплекси, а також дрони-перехоплювачі.

Ігнат пояснив, що можливість застосування конкретного засобу ППО залежить, зокрема, від швидкості та висоти польоту безпілотника. Реактивні дрони можуть розвивати значно більшу швидкість, ніж звичайні перехоплювачі, а під час польоту на великій висоті їх перехоплення значною мірою залежить від роботи авіації. Рішення щодо застосування різних засобів протиповітряної оборони під час атаки ухвалюють залежно від поточної обстановки.

Росія нарощує застосування дронів

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія планує розширити завод "Алабуга-Волокно" в Татарстані. Додаткові потужності можуть забезпечити виробництво близько 28 тисяч ударних безпілотників на рік, що збільшить нинішні можливості приблизно на 78%.

Також Новини.LIVE писали, що протягом серпня російські війська застосували проти України 2800 реактивних безпілотників. Найбільша хвиля атак припала на 28–31 серпня — тоді близько 800 дронів спрямували на Київ та Київську область.