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Главная Новости дня Игнат: РФ может запустить до 80 реактивных дронов за одну атаку

Игнат: РФ может запустить до 80 реактивных дронов за одну атаку

Ua ru
24 сентября 2026 16:41
Эксклюзив
Игнат: Россия может запустить до 80 реактивных дронов за одну атаку
Юрий Игнат. Фото: Игнат/Facebook

Россия в ходе предстоящих воздушных атак может изменять соотношение между обычными и реактивными беспилотниками. В качестве одного из возможных вариантов начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат назвал ситуацию, когда из сотни дронов 80 могут быть реактивными, а 20 — с обычными двигателями.

Об этом он рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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Россия может менять состав атак

Игнат отметил, что сейчас в составе российских ударных групп преобладают обычные беспилотники. Но во время следующих атак соотношение может измениться.

"Все зависит, прежде всего, от погодных условий, обстановки и целей противника", — сказал он.

По словам Игната, реактивные БПЛА, с точки зрения российских военных, могут быть более эффективными для поражения отдельных целей. Однако для этого их нужно иметь в необходимом количестве и применить в нужный момент.

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На вопрос, может ли нынешняя ситуация свидетельствовать о накоплении дронов для нового массированного удара, Игнат ответил, что прогнозированием возможных атак занимаются разведка и соответствующие подразделения.

Реактивные дроны сбивают различными средствами

По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил, украинская ПВО в настоящее время перехватывает до 60% реактивных БПЛА. Для их уничтожения используют истребительную авиацию, зенитные ракетные комплексы малого и среднего радиуса действия, переносные зенитные ракетные комплексы, а также дроны-перехватчики.

Игнат пояснил, что возможность применения конкретного средства ПВО зависит, в частности, от скорости и высоты полёта беспилотника. Реактивные дроны могут развивать значительно большую скорость, чем обычные перехватчики, а при полете на большой высоте их перехват в значительной степени зависит от действий авиации. Решения о применении различных средств противовоздушной обороны во время атаки принимаются в зависимости от текущей обстановки.

Россия наращивает использование дронов

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия планирует расширить завод "Алабуга-Волокно" в Татарстане. Дополнительные мощности могут обеспечить производство около 28 тысяч ударных беспилотников в год, что увеличит нынешние возможности примерно на 78%.

Также Новини.LIVE писали, что в течение августа российские войска применили против Украины 2800 реактивных беспилотников. Самая большая волна атак пришлась на 28–31 августа — тогда около 800 дронов направили на Киев и Киевскую область.

война в Украине Юрий Игнат БпЛА атака России на Украину реактивные дроны
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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