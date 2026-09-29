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Юсов: підходи Путіна найближчим часом не зміняться

Ua ru
29 вересня 2026 17:56
Ексклюзив
Юсов: РФ не змінить підходи до війни проти України найближчим часом
Представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що підстав очікувати зміни підходів російського керівництва найближчим часом немає. За його словами, українська розвідка бачить цілі Росії та наслідки її ударів по Україні. Водночас Україна готує і реалізує протидію російським атакам військовими та дипломатичними шляхами.

Про це Андрій Юсов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Що розвідка знає про цілі Росії

Андрій Юсов зазначив, що українська розвідка працює та регулярно інформує військово-політичне керівництво про дії Росії. За його словами, відповідна інформація також регулярно оприлюднюється представниками Сил безпеки та оборони.

Представник ГУР наголосив, що зараз Україна бачить терористичну тактику ворога, його цілі та наслідки завданих ударів. У відповідь на них готується та реалізується протидія.

"Відповідно готується і реалізується протидія цим ударам, знову ж таки абсолютно терористичним", — зазначив Юсов.

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Він також заявив, що ці удари, з точки зору міжнародного права, є воєнними злочинами. Водночас, за словами Юсова, підстав очікувати найближчим часом зміни підходів російського диктатора Путіна та його військового угруповання немає.

Водночас Юсов наголосив, що Україна продовжуватиме робити все можливе для наближення справедливого миру.

За його словами, для цього використовуватимуть військові та дипломатичні шляхи. Він додав, що відповідні зусилля докладатимуть військові, військово-політичне керівництво та вся українська нація.

Новини.LIVE інформували, що керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що Україна вже випробовує дрони-перехоплювачі безпосередньо в бойових умовах. Прототипи вже збивають ворожі безпілотники, однак поки не в необхідній кількості. Буданов зазначив, що їхнє масове застосування може розпочатися протягом кількох місяців.

Новини.LIVE також повідомляли, що за словами прем'єра Сергія Корецького, Україна успішно випробувала нові перехоплювачі проти реактивних дронів типу Shahed. Глава уряду зазначив, що головним завданням зараз є масштабування їхнього виробництва. За його словами, для захисту від реактивних БпЛА також використовуватимуть авіацію та додаткові засоби ППО.

розвідка обстріли війна в Україні ГУР атака Андрій Юсов реактивні дрони
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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