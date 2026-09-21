Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Днепре скончался 20-летний парень, получивший тяжелые ранения от РФ

В Днепре скончался 20-летний парень, получивший тяжелые ранения от РФ

Ua ru
21 сентября 2026 11:37
В Днепре скончался 20-летний парень после российского удара
Медики в больнице имени Мечникова в Днепре. Иллюстративное фото: Суспильне

В Днепре скончался 20-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского нападения на город 3 сентября. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Реклама

Раненый 3 сентября скончался в больнице

Российские войска атаковали Днепр 3 сентября. Тогда под удар попали склады логистической компании. В результате атаки пострадали семь человек.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что 20-летний молодой человек находился в больнице с 3 сентября. Медики на протяжении всего этого времени боролись за его жизнь, однако травмы, полученные в результате российской атаки, к сожалению, оказались слишком тяжелыми.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Читайте также:
У Дніпрі помер 20-річний хлопець, якого тяжко поранила РФ - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что российские войска вновь атаковали Днепр, в результате чего в городе вспыхнул пожар в торговом центре, а два человека получили ранения. Всего в течение субботы оккупанты более десяти раз наносили удары по четырём районам Днепропетровской области.

Мы сообщали, что в Запорожье в результате российского обстрела были повреждены девятиэтажные жилые дома, университетский корпус, торговый центр и котельная. На данный момент известно о пяти пострадавших.

Днепр Днепропетровская область атака ранение Днепропетровская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации