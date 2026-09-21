В Днепре скончался 20-летний парень после российского удара

В Днепре скончался 20-летний парень, получивший тяжелые ранения от РФ
В Днепре скончался 20-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского нападения на город 3 сентября. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Раненый 3 сентября скончался в больнице
Российские войска атаковали Днепр 3 сентября. Тогда под удар попали склады логистической компании. В результате атаки пострадали семь человек.
Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что 20-летний молодой человек находился в больнице с 3 сентября. Медики на протяжении всего этого времени боролись за его жизнь, однако травмы, полученные в результате российской атаки, к сожалению, оказались слишком тяжелыми.
Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Новини.LIVE сообщали, что российские войска вновь атаковали Днепр, в результате чего в городе вспыхнул пожар в торговом центре, а два человека получили ранения. Всего в течение субботы оккупанты более десяти раз наносили удары по четырём районам Днепропетровской области.
Мы сообщали, что в Запорожье в результате российского обстрела были повреждены девятиэтажные жилые дома, университетский корпус, торговый центр и котельная. На данный момент известно о пяти пострадавших.