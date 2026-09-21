У Дніпрі помер 20-річний хлопець після російського удару

У Дніпрі помер 20-річний хлопець, якого тяжко поранила РФ
У Дніпрі помер 20-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час російської атаки на місто 3 вересня. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Поранений 3 вересня помер у лікарні
Російські війська атакували Дніпро 3 вересня. Тоді під удар потрапили склади логістичної компанії. Унаслідок атаки постраждали семеро людей.
Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що 20-річний юнак перебував у лікарні від 3 вересня. Медики протягом усього цього часу боролися за його життя, однак отримані внаслідок російської атаки травми, на жаль, виявилися надто тяжкими.
Посадовець висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
Новини.LIVE писали, що російські війська знову атакували Дніпро, внаслідок чого в місті спалахнула пожежа у торговельному центрі, а двоє людей отримали поранення. Загалом протягом суботи окупанти понад десять разів завдавали ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області.
Ми інформували, що у Запоріжжі внаслідок російського обстрілу зазнали пошкоджень дев’ятиповерхові житлові будинки, університетський корпус, торговельний центр та котельня. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих.