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Головна Новини дня Росіяни атакували Дніпро: загорівся ТЦ, є поранені

Росіяни атакували Дніпро: загорівся ТЦ, є поранені

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19 вересня 2026 19:18
Атака РФ на Дніпро 19 вересня: є поранені, загорівся ТЦ
Наслідки атаки РФ на Дніпро 19 вересня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

У суботу, 19 вересня, російські війська атакували Дніпро.У місті загорівся торговельний центр. Внаслідок атак двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Атака РФ на Дніпро 19 вересня
Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки РФ на Дніпро

Сьогодні, 19 вересня, російські загарбники вкотре атакували Дніпро. Внаслідок атаки в місті загорівся торговельний центр. Двоє людей отримали поранення.

Загалом у суботу російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

У Павлограді виникла пожежа, пошкоджена амбулаторія.

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На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Томаківська громади. Пошкоджені торговельний центр, інфраструктура та автомобіль. До лікарні у важкому стані доправили 54-річного чоловіка. 43-річна жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджена приватна оселя.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Васильківській громаді. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

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Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram
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Скриншот повідомлення Дніпропетровської ОВА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російського удару по житловому будинку в Сумах загинули 52-річний чоловік та його 45-річна дружина. Їхній 7-річний син вижив і перебуває в реанімації, ще 10 людей постраждали. Внаслідок атаки також вибито майже 500 вікон та пошкоджено понад 30 автомобілів.

Новини.LIVE також писали, що 18 вересня 2026 року російські війська атакували Житомирщину, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще двоє людей дістали поранень. У Коростенському районі через обстріл виникли пожежі в складських та виробничих будівлях, які ліквідували рятувальники.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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