Атака РФ на Днепр 19 сентября: есть раненые, загорелся торговый центр

Последствия атаки РФ на Днепр 19 сентября 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

В субботу, 19 сентября, российские войска атаковали Днепр. В городе загорелся торговый центр. В результате атак двое человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки РФ на Днепр

Сегодня, 19 сентября, российские захватчики в очередной раз атаковали Днепр. В результате атаки в городе загорелся торговый центр. Два человека получили ранения.

Всего в субботу российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

В Павлограде возник пожар, повреждена амбулатория.

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В Криворожском районе российские войска атаковали Зеленодольскую общину. Поврежден частный дом.

В Синельниковском районе противник нанес удар по Васильковской общине. Повреждены частные дома и автомобиль.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Скриншот сообщения Днепропетровской ОВА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского удара по жилому дому в Сумах погибли 52-летний мужчина и его 45-летняя жена. Их 7-летний сын выжил и находится в реанимации, ещё 10 человек пострадали. В результате атаки также выбито почти 500 окон и повреждено более 30 автомобилей.

Новини.LIVE также писали, что 18 сентября 2026 года российские войска атаковали Житомирскую область, в результате чего погибли два человека. Еще двое получили ранения. В Коростенском районе из-за обстрела возникли пожары в складских и производственных зданиях, которые ликвидировали спасатели.