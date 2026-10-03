Обстріл Дніпра 3 жовтня - атаковано бізнес-центр

Пошкоджений бізнес-центр у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни в ніч з 2 проти 3 жовтня атакували Дніпро дронами. Внаслідок ворожого обстрілу повторно постраждав бізнес-центр, виникла пожежа, а також були прильоти біля будівлі Дніпровської міської ради.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

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Наслідки обстрілу Дніпра

Пізно ввечері 2 жовтня глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що о 23:40 росіяни вчергове атакували Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа.

"Рятувальники локалізували пожежу на даху бізнес-центру у середмісті Дніпра, що зайнялася через ворожу атаку. Попередньо, минулося без постраждалих", — уточнив він пізніше.

Також Ганжа поінформував, що це була повторна атака на бізнес-центр, в який росіяни влучили на початку тижня.

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Окрім того, паралельно у своєму Telegram кілька постів зробив мер Дніпра Борис Філатов. Він показав наслідки атаки на парковці Дніпровської міської ради. Згодом він повідомив, що біля міськради був вже третій приліт.

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