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Головна Новини дня РФ атакувала бізнес-центр у Дніпрі та вдарила біля будівлі міськради

РФ атакувала бізнес-центр у Дніпрі та вдарила біля будівлі міськради

Ua ru
3 жовтня 2026 01:40
Обстріл Дніпра 3 жовтня - атаковано бізнес-центр
Пошкоджений бізнес-центр у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни в ніч з 2 проти 3 жовтня атакували Дніпро дронами. Внаслідок ворожого обстрілу повторно постраждав бізнес-центр, виникла пожежа, а також були прильоти біля будівлі Дніпровської міської ради.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

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Наслідки обстрілу Дніпра

Пізно ввечері 2 жовтня глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що о 23:40 росіяни вчергове атакували Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа.

"Рятувальники локалізували пожежу на даху бізнес-центру у середмісті Дніпра, що зайнялася через ворожу атаку. Попередньо, минулося без постраждалих", — уточнив він пізніше.

Також Ганжа поінформував, що це була повторна атака на бізнес-центр, в який росіяни влучили на початку тижня.

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Окрім того, паралельно у своєму Telegram кілька постів зробив мер Дніпра Борис Філатов. Він показав наслідки атаки на парковці Дніпровської міської ради. Згодом він повідомив, що біля міськради був вже третій приліт.

Новина доповнюється...

вибух Дніпро обстріли Борис Філатов війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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