Після атаки РФ у лікарні на Рівненщині помер 13-річний хлопчик

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У суботу, 10 жовтня, у лікарні помер 13-річний хлопчик, який постраждав унаслідок російської атаки на Рівненщину ввечері 9 жовтня. Лікарі боролися за життя дитини майже добу, але травми виявилися занадто тяжкими.

Про це повідомив голова Рокитнівської громади Григорій Таргонський, передає Новини.LIVE.

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Дива не сталося

Очільник громади зазначив, що після обстрілу люди молилися: сподівалися, що станеться диво — дитина виживе.

"Попереду мало бути ціле життя: із мріями, планами, щасливими моментами, та все це обірвалося надто рано", — написав Григорій Таргонський.

Хлопчика поховають 11 жовтня в селі Буда.

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Що відомо про обстріл Рівненщини ввечері 9 жовтня

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що під ударом опинилася північ регіону. Зазнав суттєвих пошкоджень будинок родини. Постраждали семеро людей: двоє жінок, чоловік і четверо дітей. 13-річний хлопчик, який згодом помер у лікарні, після атаки перебував у важкому стані. Інші діти — у стані середньої тяжкості.

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