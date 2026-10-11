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Главная Новости дня В больнице после удара РФ по Ровенщине умер 13-летний мальчик

В больнице после удара РФ по Ровенщине умер 13-летний мальчик

Ua ru
11 октября 2026 06:27
После нападения РФ в больнице в Ровенской области скончался 13-летний мальчик
Мальчик, погибший в результате обстрела Ровенской области. Фото: facebook.com/RokytneGromada

У суботу, 10 жовтня, у лікарні помер 13-річний хлопчик, який постраждав унаслідок російської атаки на Рівненщину ввечері 9 жовтня. Лікарі боролися за життя дитини майже добу, але травми виявилися занадто тяжкими.

Про це повідомив голова Рокитнівської громади Григорій Таргонський, передає Новини.LIVE.

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Дива не сталося

Очільник громади зазначив, що після обстрілу люди молилися: сподівалися, що станеться диво — дитина виживе.

"Попереду мало бути ціле життя: із мріями, планами, щасливими моментами, та все це обірвалося надто рано", — написав Григорій Таргонський.

Хлопчика поховають 11 жовтня в селі Буда.

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Що відомо про обстріл Рівненщини ввечері 9 жовтня 

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що під ударом опинилася північ регіону. Зазнав суттєвих пошкоджень будинок родини. Постраждали семеро людей: двоє жінок, чоловік і четверо дітей. 13-річний хлопчик, який згодом помер у лікарні, після атаки перебував у важкому стані. Інші діти — у стані середньої тяжкості.

Увечері 9 жовтня 2026 року РФ обстріляла Рівненщину
Скриншот повідомлень t.me/oleksandrkoval_rv

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА повідомляв, що в ніч проти 11 жовтня російські військові обстріляли Дніпро. Під ударом опинилися багатоповерхівка, склади та автомобілів. Постраждалих щонайменше четверо. Серед них є діти.

Також Новини.LIVE з посиланням на міського голову Бориса Філатова писав, що пізно ввечері 10 жовтня армія РФ завдала удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Поранених щонайменше троє. Вибухова хвиля вибила скління у вікнах сусідніх будинків.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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