«Эпицентр» в Украине уничтожен — РФ атаковала последний хаб в Хмельницком 13 октября

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Во вторник, 13 октября, россияне уничтожили последний крупный логистический распределительный центр компании «Эпицентр», который находился в Хмельницком. В течение дня враг атаковал объект десять раз, в результате чего произошло пять масштабных пожаров, в ходе которых был уничтожен почти весь товар.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на страницу «Эпицентра» в Facebook.

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Что известно об уничтожении «Эпицентра»

«Сегодня враг поразил его десять раз за день. Как будто хотел убедиться, что после него уже ничего не останется... В конце концов врагу удалось достичь своей цели — огонь уничтожил около 85% товаров, которые хранились внутри. Около трех десятков дронов в небе не давали потушить пожар. Самое главное — все наши люди живы. И это самое большое облегчение сегодня», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что ранее россияне полностью уничтожили два крупнейших логистических комплекса, которые находились в Киеве и Киевской области. Однако распределительный центр в Хмельницком оставался фактически единственным крупным складским комплексом компании, который уцелел.

В частности, именно отсюда товары отправлялись в торговые центры компании. И на этом объекте работали люди, чтобы миллионы украинцев могли покупать необходимое. Однако теперь последний крупный хаб уничтожен, и «для компании это удар, масштаб которого важно» осознать.

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«Это не просто утраченные товары. Это разрушенная логистика, огромные финансовые потери, месяцы и годы работы тысяч людей. И знаете, что самое тяжелое? Осознавать, что за каждой такой атакой — не только разрушение зданий. Это удар по способности украинского бизнеса работать, платить зарплаты, сохранять рабочие места, поддерживать экономику страны. Мы уже столько раз начинали с нуля, что, кажется, должны были бы привыкнуть. Но к такому невозможно привыкнуть. Потому что это ужасно тяжелый удар. Единственное, что нас держит, — это то, что в этой страшной атаке никто из наших людей не пострадал», — резюмировали в компании.

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