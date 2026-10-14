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Головна Новини дня РФ знищила останній великий логістичний центр "Епіцентру" в Україні

РФ знищила останній великий логістичний центр "Епіцентру" в Україні

Ua ru
14 жовтня 2026 02:16
Епіцентр в Україні знищено - РФ атакувала останній хаб у Хмельницькому 13 жовтня
Пожежа в "Епіцентрі" у Хмельницькому. Фото: facebook.com/epicentrkua

Росіяни у вівторок, 13 жовтня, знищили останній великий логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр", який був розташований у Хмельницькому. Ворог протягом дня атакував об'єкт десять разів, внаслідок чого сталося п'ять масштабних пожеж у бло що знищено майже весь товар.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook-сторінку "Епіцентру".

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Що відомо про зниження "Епіцентру"

"Сьогодні ворог поцілив у нього десять разів за день. Наче хотів переконатися, що після нього вже нічого не залишиться... Врешті ворогу вдалося досягнути свого - вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Біля трьох десятків дронів у небі, не давали погасити пожежу. Найголовніше — всі наші люди живі. І це найбільше полегшення сьогодні", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що раніше росіяни повністю знищили два найбільших логістичних комплекси, які були у Києві та Київській області. Однак розподільчий центр у Хмельницькому залишався фактично єдиним великим складським комплексом компанії, який вцілів.

Зокрема, саме звідси товари відправлялися до торговельних центрів компанії. І на цьому об'єкті працювали люди, щоб мільйони українців могли купувати необхідне. Однак тепер останній великий хаб знищено і "для компанії це удар, масштаб якого важно" усвідомити.

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"Це не просто втрачені товари. Це зруйнована логістика, величезні фінансові втрати, місяці й роки роботи тисяч людей. І знаєте, що найважче? Усвідомлювати, що за кожною такою атакою — не лише руйнування будівель. Це удар по можливості українського бізнесу працювати, платити зарплати, зберігати робочі місця, підтримувати економіку країни. Ми вже стільки разів починали спочатку, що, здається, мали б звикнути. Але до такого неможливо звикнути. Бо це страшенно важкий удар. Єдине, що нас тримає - що в цій страшній атаці ніхто з наших людей не постраждав", — резюмували у компанії.

Новина доповнюється...

пожежа вибух обстріли війна в Україні Епіцентр руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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