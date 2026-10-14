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Головна Новини дня РФ атакувала залізничну інфраструктуру у п'яти областях України

РФ атакувала залізничну інфраструктуру у п'яти областях України

Ua ru
14 жовтня 2026 09:37
РФ атакувала залізницю у п’яти областях України
Наслідки атаки РФ на залізничну інфраструктуру. Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

У ніч проти 14 жовтня російські війська завдала масованих ударів по залізничних об’єктах у п’яти областях України. Під атакою опинилися депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції та рухомий склад. Усі працівники завчасно евакуювалися, тому постраждалих і загиблих немає.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський на своїй сторінці у Facebook, інформує Новини.LIVE.

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РФ вдарили по залізничній інфраструктурі

Масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківську, Київську, Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області.

За словами Олександра Перцовського, російські війська атакували локомотивні й вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали та станції, а також рухомий склад.

Унаслідок ударів виникали проблеми з енергопостачанням. Фахівці Укрзалізниці оперативно відновлювали його. Крім того, через блокування ключових напрямків негабаритними об’єктами залізничники організовували альтернативні маршрути та забезпечували проїзд.

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Олександр Перцовський зазначив, що працівників завчасно попередили про небезпеку та евакуювали. Ніч минула без постраждалих і людських втрат.

Водночас матеріальні втрати від ударів значні. Від ранку залізничники працюють над відновленням.

Окремо через балістичну загрозу зупиняли столичний залізничний вузол. Наразі поїзди, які затримували з міркувань безпеки, один за одним вирушають далі.

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Скриншот повідомлення очільника Укрзалізниці/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 13 жовтня 2026 року Росія десять разів атакувала останній великий логістичний центр "Епіцентру" в Україні, розташований у Хмельницькому. Унаслідок ударів виникли п’ять масштабних пожеж, а вогонь знищив близько 85% товарів на складі. У компанії повідомили, що всі працівники живі, однак атака завдала значних фінансових збитків і порушила логістику.

Новини.LIVE також писали, що російські війська 13 жовтня атакували безпілотником навчальний заклад у центрі Рівного. Унаслідок удару корпус будівлі зазнав значних пошкоджень, є поранені.

Укрзалізниця обстріли війна в Україні залізниця атака російські удари по залізниці
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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