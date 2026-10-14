РФ атакувала залізницю у п’яти областях України

РФ атакувала залізничну інфраструктуру у п'яти областях України
У ніч проти 14 жовтня російські війська завдала масованих ударів по залізничних об’єктах у п’яти областях України. Під атакою опинилися депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції та рухомий склад. Усі працівники завчасно евакуювалися, тому постраждалих і загиблих немає.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський на своїй сторінці у Facebook, інформує Новини.LIVE.
РФ вдарили по залізничній інфраструктурі
Масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківську, Київську, Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області.
За словами Олександра Перцовського, російські війська атакували локомотивні й вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали та станції, а також рухомий склад.
Унаслідок ударів виникали проблеми з енергопостачанням. Фахівці Укрзалізниці оперативно відновлювали його. Крім того, через блокування ключових напрямків негабаритними об’єктами залізничники організовували альтернативні маршрути та забезпечували проїзд.
Наслідки атаки РФ на залізницю
Олександр Перцовський зазначив, що працівників завчасно попередили про небезпеку та евакуювали. Ніч минула без постраждалих і людських втрат.
Водночас матеріальні втрати від ударів значні. Від ранку залізничники працюють над відновленням.
Окремо через балістичну загрозу зупиняли столичний залізничний вузол. Наразі поїзди, які затримували з міркувань безпеки, один за одним вирушають далі.
Новини.LIVE інформували, що 13 жовтня 2026 року Росія десять разів атакувала останній великий логістичний центр "Епіцентру" в Україні, розташований у Хмельницькому. Унаслідок ударів виникли п’ять масштабних пожеж, а вогонь знищив близько 85% товарів на складі. У компанії повідомили, що всі працівники живі, однак атака завдала значних фінансових збитків і порушила логістику.
Новини.LIVE також писали, що російські війська 13 жовтня атакували безпілотником навчальний заклад у центрі Рівного. Унаслідок удару корпус будівлі зазнав значних пошкоджень, є поранені.