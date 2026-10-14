Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ на енергетику України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Росія завдала масованого удару по енергетичній та критичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти й обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу та чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електрики, є загиблі та поранені.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 14 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про пошкодження енергетики внаслідок атаки РФ

Володимир Зеленський повідомив, що протягом ночі російські війська застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів. Під ударом опинилися енергетична й критична інфраструктура Києва, Київської області та Харкова. Президент наголосив, що Росія цілеспрямовано атакувала енергетику, щодо якої президент США визначив припинення вогню, і назвав це демонстративною неповагою до американської сторони.

"За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти нашої енергетики й критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові. Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю — такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви Президента Америки сильними", — зазначив лідер.

Президент також повідомив про масштабні пошкодження українського енергетичного та нафтогазового комплексів. За його словами, щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електропостачання, а кількість відключень може зрости:

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"На жаль, є відчутні пошкодження обʼєктів та обладнання на 26 елементах нашого електроенергетичного комплексу і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу".

Зеленський закликав США посилити тиск на Росію

Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів та інших людей у світі, які не ігнорують російську агресію, із закликом жорстко відреагувати на атаку. Президент заявив, що Росія не скористалася можливістю деескалації та вирішила продовжувати війну.

"Ми просимо Америку та кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко. Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення", — наголосив глава держави.

Український лідер закликав президента США Дональда Трампа запровадити сильні санкції проти Росії. Він також згадав закон Ліндсі Грема, який, за його словами, нещодавно ухвалили та підписали, і наголосив на можливості Сполучених Штатів впливати на Росію за допомогою тиску:

"Ми просимо Президента Трампа ввести сильні санкції проти Росії, тим більше закон Ліндсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує. Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості й тиску на агресора".

Крім того, Зеленський закликав надати Україні додаткові протиракети для систем Patriot. Він наголосив, що жодна країна не повинна залишатися сам на сам із Росією, та подякував усім, хто підтримує Україну.

Скриншот заяви Зеленського/ Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 14 жовтня Росія завдала масованих ударів по залізничній інфраструктурі Харківської, Київської, Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей. Через атаки виникали проблеми з енергопостачанням і рухом поїздів, а матеріальні втрати виявилися значними. Усі працівники вчасно евакуювалися, постраждалих і загиблих немає.

Новини.LIVE також писали, що Росія 13 жовтня десять разів атакувала останній великий логістичний центр "Епіцентру" в Україні, розташований у Хмельницькому. Унаслідок ударів виникли п’ять масштабних пожеж, а вогонь знищив близько 85% товарів на складі. У компанії повідомили, що всі працівники живі, однак атака завдала значних фінансових збитків і зруйнувала логістичний ланцюг.