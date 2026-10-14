Велика Британія прискорить поставки Україні засобів ППО - Бернем

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Фото: Reuters

Глава держави Володимир Зеленський прибув до Великої Британії задля робочої зустрічі з представниками країни-партнера. Під час їх розмови прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив, що постачання Україні засобів ППО власного виробництва прискоряться.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на заяву Енді Бернема під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

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Зеленський заявив про готовність України до припинення вогню

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що вирушив до Великої Британії задля вирішення "широкого спектра безпекових питань". На початку зустрічі з прем'єр-міністром він наголосив, що Україна готова до будь-якого формату припинення вогню.

"Сьогодні у нас масові атаки, і шкода, що у нас також є певні труднощі", — нагадав Зеленський.

Окремо глава держави повідомив про намір обговорити з британським прем’єром обмін розвідувальною інформацією зі США та проблеми, пов’язані з використанням Starlink.

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"Є багато різних сюрпризів, на які не можна розраховувати, коли в тебе є партнерство. І ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути дуже чесними, чіткими і бути сильними партнерами", — сказав він.

Питання протиповітряної оборони та міжнародної співпраці залишаються серед ключових тем переговорів України з партнерами на тлі російських атак.

Ми писали, що після прибуття до Лондона президент Зеленський повідомив, що наразі Україна готує кроки для зміцнення власних спроможностей. Він також подякував Великій Британії за підтримку.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський вже зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ, вони мали аудієнцію. Переговори з представниками Великої Британії з питань безпеки мають поглибити двосторонню співпрацю.