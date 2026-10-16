Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Антониу Кошта. Фото: Офис президента

Президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский 16 октября выступили перед журналистами в Брюсселе перед заседанием Европейского совета. Среди главных тем были соблюдение энергетического перемирия, потребности Украины перед зимой и дальнейшее продвижение к членству в Европейском Союзе.

Об этом стало известно из трансляции выступления, передает Новини.LIVE.

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Кошта призвал не ослаблять санкции против РФ

"Сейчас не время ослаблять санкции против России. Сейчас время для мира, а не для продолжения войны", — подчеркнул президент Европейского совета.

Он также подчеркнул, что Украина может рассчитывать на европейскую поддержку не только во время войны, но и на пути к вступлению в ЕС.

Фон дер Ляйен объявила о подготовке нового пакета санкций

"Мы поддержали инициативу президента Трампа об энергетическом перемирии, но видим, что Россия не соблюдала его ни минуты. Вместо этого Россия прибегла к эскалации, поэтому мы должны усилить давление на нее", — сказала президент Еврокомиссии фон дер Ляйен.

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Она сообщила, что Евросоюз продолжает работу над 22-м пакетом санкций против РФ.

"Одно можно сказать наверняка: мы не отменим никаких санкций, пока Россия не прекратит войну", — заверила председатель Еврокомиссии.

По её словам, в ходе обсуждений также будет поднят вопрос о финансовых потребностях Украины не только на 2026 год, но и на 2027-й.

Зеленский назвал главные потребности Украины перед зимой

"Мы хотим завершить эту войну как можно скорее. Сейчас мы не видим сигналов со стороны России о том, что они готовы ее завершить", — заявил Зеленский.

По его словам, подготовка к зиме предполагает не только обеспечение энергетической устойчивости, но и усиление противовоздушной обороны, а также финансовую помощь.

"Я благодарен, что ЕС остается с нами", — сказал президент.

Зеленский также подчеркнул важность продолжения реформ для вступления Украины в Евросоюз. Он поблагодарил парламент и правительство.

"Они прекрасно поработали: даже во время таких массированных атак нашли возможность проголосовать за важные реформы", — отметил глава государства.

Украина, по словам Зеленского, будет работать над открытием двух последних переговорных кластеров до конца 2026 года.

Что обсудят лидеры ЕС

16 октября лидеры стран Европейского Союза на заседании Европейского совета под председательством Антониу Кошты также заслушают президента Украины Владимира Зеленского и обсудят дальнейшие шаги по поддержке Киева.

Ожидается, что по итогам встречи участники подтвердят намерение усиливать давление на Россию, содействовать прекращению её агрессии и продолжать оказывать помощь Украине. Особое внимание будет уделено поиску решения для покрытия дефицита финансирования Украины в 2027 году.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Стороны обсудили усиление российской угрозы, в частности атаки на энергетическую инфраструктуру. Дания подтвердила готовность оказать Украине финансовую поддержку.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский во время аудиенции у короля Бельгии Филиппа поблагодарил бельгийский народ за помощь. Во время встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером президент обсудил последствия российских ударов по жилым домам, энергетическим объектам и другой критической инфраструктуре Украины.