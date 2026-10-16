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Главная Новости дня Встреча Зеленского с Фриксен: говорили об угрозе со стороны РФ

Встреча Зеленского с Фриксен: говорили об угрозе со стороны РФ

Ua ru
16 октября 2026 01:43
Владимир Зеленский 15 октября 2026 года встретился с Метте Фриксен
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фриксен. Фото: president.gov.ua

В четверг, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фриксен. Политики обсудили усиление российской угрозы, в частности обстрелы объектов энергетики. Дания готова оказать украинцам финансовую поддержку.

Об этом со ссылкой на Офис Президента Украины сообщает Новини.LIVE.

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Итоги встречи Владимира Зеленского с Метте Фриксен

Президент Украины отметил, что Россия восприняла сигналы об ослаблении санкций как разрешение и дальше вести войну против жилых домов, подстанций и другой инфраструктуры.

"Крайне важно, чтобы все в Европе мобилизовались, чтобы в преддверии зимы усилить защиту от этого жестокого террора. ПВО — первый приоритет, прежде всего противоракетная оборона и все, что помогает перехватывать реактивные "Шахеды"", — подчеркнул он.

Политики договорились о продолжении сотрудничества. Владимир Зеленский поблагодарил Метте Фриксен за то, что датское правительство поддерживает Украину.

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Ранее Новини.LIVE сообщал о встрече Владимира Зеленского с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером. Политики обсудили последствия российских ударов. Отдельно уделили внимание оружию, которое необходимо для защиты Украины.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины Владимир Зеленский 15 октября прибыл в Брюссель. Глава государства примет участие в заседании Европейского совета. Кроме того, он планирует провести переговоры с международными партнерами.

Владимир Зеленский санкции против России санкции Дания война в Украине Россия
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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