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Головна Новини дня Зустріч Зеленського із Фріксен: говорили про загрозу з боку РФ

Зустріч Зеленського із Фріксен: говорили про загрозу з боку РФ

Ua
16 жовтня 2026 01:43
Володимир Зеленський 15 жовтня 2026 року зустрівся з Метте Фріксен
Термінова новина

У четвер, 15 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фріксен. Політики говорили про посилення російської загрози, зокрема обстрілів енергетики. Данія готова надати українцям фінансову підтримку. 

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

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Підсумки зустрічі Володимира Зеленського з Метте Фріксен

Президент України зазначив, що Росія сприйняла сигнали про послаблення санкцій як дозвіл і надалі воювати проти житлових будинків, підстанцій та іншої інфраструктури.

"Максимально важливо всім в Європі мобілізуватися, щоб напередодні зими додати захисту від цього жорстокого терору. ППО — перший пріоритет, передусім антибалістика та все, що допомагає перехоплювати реактивні "Шахеди"", — наголосив він.

Політики домовилися про продовження співпраці. Володимир Зеленський подякував Метте Фріксен за те, що данський уряд підтримує Україну.

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Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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