Володимир Зеленський 15 жовтня 2026 року зустрівся з Метте Фріксен

Зустріч Зеленського із Фріксен: говорили про загрозу з боку РФ
У четвер, 15 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фріксен. Політики говорили про посилення російської загрози, зокрема обстрілів енергетики. Данія готова надати українцям фінансову підтримку.
Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.
Підсумки зустрічі Володимира Зеленського з Метте Фріксен
Президент України зазначив, що Росія сприйняла сигнали про послаблення санкцій як дозвіл і надалі воювати проти житлових будинків, підстанцій та іншої інфраструктури.
"Максимально важливо всім в Європі мобілізуватися, щоб напередодні зими додати захисту від цього жорстокого терору. ППО — перший пріоритет, передусім антибалістика та все, що допомагає перехоплювати реактивні "Шахеди"", — наголосив він.
Політики домовилися про продовження співпраці. Володимир Зеленський подякував Метте Фріксен за те, що данський уряд підтримує Україну.
Новина доповнюється