Рятувальники ДСНС на місці події. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Сумах російський БпЛА влучив у торговельний центр, унаслідок чого постраждали троє людей. На місці удару пошкоджені покрівля та фасад будівлі, однак осередків займання не виявили. На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждали семеро людей, попередньо, вони дістали незначні ушкодження. Також пошкоджено житлові будинки та автомобілі, а один приватний будинок знищено повністю.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на ДСНС Сумщини, поліцію Рівненщини та очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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У Сумах російський дрон влучив в ТРЦ 16 жовтня

Росія продовжує систематично атакувати Україну реактивними дронами. Стало відомо, що після удару російського БпЛА по торговельному центру в Сумах на місце прибули фахівці ДСНС. Рятувальники обстежили територію, перевірили стан пошкодженої будівлі та надали громадянам необхідну допомогу.

Унаслідок влучання пошкоджень зазнали покрівля та фасад торговельного центру. Повідомляється, що осередків горіння на місці події не виявили.

"Попередньо троє людей поранені", — написали в ДСНС.

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Інформація щодо їхнього стану та інших можливих наслідків удару може уточнюватись.

ТРЦ в Сумах. Фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники в ТРЦ. Фото: ДСНС Сумщини

Розбиті вікна. Фото: ДСНС Сумщини

РФ атакувала Рівненщину 16 жовтня

На Рівненщині внаслідок російської атаки, крім житлового сектору, пошкоджень зазнав один із великих торговельних закладів. Наразі на місці події працюють відповідні служби, подробиці обіцяють повідомити згодом. Про це повідомив представник місцевої влади, який перебуває на місці події разом із представниками профільних служб.

"Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів. Подробиці згодом. Разом з усіма службами зараз перебуваю на місці події", — написав він.

Допис Рівненської ОДА. Скриншот: Telegram

Поліція повідомляє, що внаслідок російської атаки на Рівненщині травмувалися семеро людей, попередньо, їхні ушкодження незначні. Також зазнали пошкоджень житлові будинки, автомобілі та великий торговельний заклад, а один приватний будинок повністю зруйновано.

Станом на 12:00 до поліції Рівненщини звернувся 111 громадянин через пошкодження майна. Рятувальники ліквідували займання, а вибухотехніки обстежують території. Постраждалим надають медичну та психологічну допомогу. Слідчі СБУ документують наслідки атаки в межах кримінальних проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Пожежа. Фото: Нацполіція

Допис поліції Рівненщини. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що РФ вже не вперше атакує ТРЦ в Сумах. Зокрема 6 жовтня російський БпЛА вдарив по людях поблизу торговельного центру в Ковпаківському районі Сум. Повідомляється, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Ми писали, що Росія не припиняє атакувати Сумщину. Відомо, що 7 жовтня, РФ застосувала "Молнію" та FPV-дрони на оптоволокні. Зафіксовано влучання на трьох локаціях.