Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Російські дрони атакували ТРЦ у Сумах і Рівному: є поранені

Російські дрони атакували ТРЦ у Сумах і Рівному: є поранені

Ua ru
16 жовтня 2026 12:43
Російські дрони атакували ТРЦ у Сумах і Рівному 16 жовтня: є поранені ДСНС Дніпропетровщини
Рятувальники ДСНС на місці події. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Сумах російський БпЛА влучив у торговельний центр, унаслідок чого постраждали троє людей. На місці удару пошкоджені покрівля та фасад будівлі, однак осередків займання не виявили. На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждали семеро людей, попередньо, вони дістали незначні ушкодження. Також пошкоджено житлові будинки та автомобілі, а один приватний будинок знищено повністю.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на ДСНС Сумщини, поліцію Рівненщини та очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Реклама

У Сумах російський дрон влучив в ТРЦ 16 жовтня

Росія продовжує систематично атакувати Україну реактивними дронами. Стало відомо, що після удару російського БпЛА по торговельному центру в Сумах на місце прибули фахівці ДСНС. Рятувальники обстежили територію, перевірили стан пошкодженої будівлі та надали громадянам необхідну допомогу.

Унаслідок влучання пошкоджень зазнали покрівля та фасад торговельного центру. Повідомляється, що осередків горіння на місці події не виявили.

"Попередньо троє людей поранені", — написали в ДСНС.

Читайте також:

 Інформація щодо їхнього стану та інших можливих наслідків удару може уточнюватись.

Російські дрони атакували ТРЦ у Сумах і Рівному: є поранені - фото 1
ТРЦ в Сумах. Фото: ДСНС Сумщини
Російські дрони атакували ТРЦ у Сумах і Рівному: є поранені - фото 2
Рятувальники в ТРЦ. Фото: ДСНС Сумщини
Російські дрони атакували ТРЦ у Сумах і Рівному: є поранені - фото 3
Розбиті вікна. Фото: ДСНС Сумщини

РФ атакувала Рівненщину 16 жовтня

На Рівненщині внаслідок російської атаки, крім житлового сектору, пошкоджень зазнав один із великих торговельних закладів. Наразі на місці події працюють відповідні служби, подробиці обіцяють повідомити згодом. Про це повідомив представник місцевої влади, який перебуває на місці події разом із представниками профільних служб.

"Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів. Подробиці згодом. Разом з усіма службами зараз перебуваю на місці події", — написав він.

Російські дрони атакували ТРЦ у Сумах і Рівному: є поранені - фото 1
Допис Рівненської ОДА. Скриншот: Telegram

Поліція повідомляє, що внаслідок російської атаки на Рівненщині травмувалися семеро людей, попередньо, їхні ушкодження незначні. Також зазнали пошкоджень житлові будинки, автомобілі та великий торговельний заклад, а один приватний будинок повністю зруйновано.

Станом на 12:00 до поліції Рівненщини звернувся 111 громадянин через пошкодження майна. Рятувальники ліквідували займання, а вибухотехніки обстежують території. Постраждалим надають медичну та психологічну допомогу. Слідчі СБУ документують наслідки атаки в межах кримінальних проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Російські дрони атакували ТРЦ у Сумах і Рівному: є поранені - фото 5
Пожежа. Фото: Нацполіція
Російські дрони атакували ТРЦ у Сумах і Рівному: є поранені - фото 2
Допис поліції Рівненщини. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що РФ вже не вперше атакує ТРЦ в Сумах. Зокрема 6 жовтня російський БпЛА вдарив по людях поблизу торговельного центру в Ковпаківському районі Сум. Повідомляється, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Ми писали, що Росія не припиняє атакувати Сумщину. Відомо, що 7 жовтня, РФ застосувала "Молнію" та FPV-дрони на оптоволокні. Зафіксовано влучання на трьох локаціях.

Рівне ДСНС Суми обстріли війна в Україні атака реактивні дрони
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації