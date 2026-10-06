У Сумах російський безпілотник ударив біля ТЦ: є загиблий і поранені

Карета швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Увечері 6 жовтня російський безпілотник атакував людей поблизу торговельного центру в Ковпаківському районі Сум. Унаслідок удару одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Інформація про постраждалих уточнюється.

Про атаку повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Новини.LIVE.

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Російський дрон атакував людей у Сумах

За словами начальника ОВА, внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Допис Олега Григорова. Фото: скриншот

Олег Григоров наголосив, що під ударом знову опинилися цивільна інфраструктура та місця, де перебувають люди.

Жителів Сум та області закликали бути особливо уважними у вечірній та нічний час і під час повітряної тривоги переходити у безпечні місця.

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"Наші оборонці цілодобово працюють і знищують ворожі дрони. Але кількість безпілотників, які росіяни спрямовують на Сумщину, залишається дуже великою", — зазначив начальник Сумської ОВА.

Раніше Новини.LIVE писали, що у понеділок, 5 жовтня, Росія завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали троє людей. 63-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні, ще двом постраждалим медики надали допомогу на місці.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 5 жовтня фармацевтична компанія "Кусум" заявила про зруйнування свого виробничого майданчика в Сумах внаслідок ворожої атаки РФ. Загинув співробітник підприємства Євген Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року.