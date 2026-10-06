В Сумах российский беспилотник нанес удар возле торгового центра: есть погибший и раненые

Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вечером 6 октября российский беспилотник атаковал людей возле торгового центра в Ковпаковском районе Сум. В результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения. Информация о пострадавших уточняется.

Об атаке сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, сообщает Новини.LIVE.

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Российский дрон атаковал людей в Сумах

По словам начальника ОВА, в результате атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Сообщение Олега Григорова. Фото: скриншот

Олег Григоров подчеркнул, что под ударом вновь оказались гражданская инфраструктура и места, где находятся люди.

Жителей Сум и области призвали бытьособенно внимательными в вечернее и ночное время и во время воздушной тревоги укрываться в безопасных местах.

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"Наши защитники круглосуточно работают и уничтожают вражеские дроны. Но количество беспилотников, которые россияне направляют на Сумскую область, остается очень большим", — отметил глава Сумской ОГА.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 5 октября, Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье, в результате чего пострадали три человека. 63-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, еще двум пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Также Новини.LIVE сообщали, что 5 октября фармацевтическая компания "Кусум" заявила о разрушении своей производственной площадки в Сумах в результате вражеской атаки РФ. Погиб сотрудник предприятия Евгений Мирошниченко, который работал в инженерном отделе завода с 2009 года.