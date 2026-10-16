Спасатели ГСЧС на месте происшествия. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровской области

В Сумах российский БПЛА попал в торговый центр, в результате чего пострадали три человека. В месте попадания повреждены крыша и фасад здания, однако очагов возгорания обнаружено не было. В Ровенской области в результате российской атаки пострадали семь человек, по предварительным данным, они получили незначительные травмы. Также повреждены жилые дома и автомобили, а один частный дом полностью уничтожен.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Сумской области, полицию Ровенской области и главу Ровенской ОГА Александра Коваля.

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В Сумах российский дрон попал в ТРЦ 16 октября

Россия продолжает систематически атаковать Украину реактивными дронами. Стало известно, что после удара российского БПЛА по торговому центру в Сумах на место прибыли специалисты ГСЧС. Спасатели обследовали территорию, проверили состояние поврежденного здания и оказали гражданам необходимую помощь.

В результате попадания повреждения получили крыша и фасад торгового центра. Сообщается, что очагов возгорания на месте происшествия не обнаружено.

"Предварительно трое человек ранены", — написали в ГСЧС.

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Информация об их состоянии и других возможных последствиях удара может уточняться.

ТРЦ в Сумах. Фото: ГСЧС Сумской области

Спасатели в ТРЦ. Фото: ГСЧС Сумской области

Разбитые окна. Фото: ГСЧС Сумской области

РФ атакувала Ровенскую область 16 октября

В Ровенской области в результате российской атаки, помимо жилого сектора, повреждения получил один из крупных торговых центров. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы, подробности обещают сообщить позже. Об этом сообщил представитель местных властей, который находится на месте происшествия вместе с представителями профильных служб.

"Помимо жилого сектора также пострадало одно из крупных торговых заведений. Подробности позже. Вместе со всеми службами сейчас нахожусь на месте происшествия", — написал он.

Сообщение Ровенской ОГА. Скриншот: Telegram

Полиция сообщает, что в результате российской атаки в Ровенской области пострадали семь человек, по предварительным данным, их травмы незначительны. Также повреждения получили жилые дома, автомобили и крупное торговое заведение, а один частный дом полностью разрушен.

По состоянию на 12:00 в полицию Ровенской области обратился 111 гражданин в связи с повреждением имущества. Спасатели ликвидировали возгорание, а взрывотехники обследуют территории. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Следователи СБУ документируют последствия атаки в рамках уголовных производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Пожар. Фото: Нацполиция

Сообщение полиции Ровенской области. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE писали, что РФ уже не впервые атакует ТРЦ в Сумах. В частности, 6 октября российский БПЛА нанес удар по людям возле торгового центра в Ковпаковском районе Сум. Сообщается, что в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

Мы писали, что Россия не прекращает атаковать Сумскую область. Известно, что 7 октября РФ применила "Молнию" и FPV-дроны на оптоволокне. Зафиксированы попадания в трёх точках.