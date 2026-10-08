7 октября днём РФ атаковала АЗС в Сумах

Пожар после обстрела. Фото: ГСЧС Сумщины

В течение дня 7 октября в Сумах произошло несколько попаданий БпЛА. По предварительной информации, россияне применили "Молнию" и FPV-дроны на оптоволокне. Попадания зафиксировали в трех местах.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения Сергея Кривошеенко

Последствия удара по Сумам 7 октября

Под обстрелом оказались АЗС в Ковпаковском районе, припаркованный автомобиль и территория возле магазина.

Пострадали двое посетителей автозаправочной станции. Людей предупредили о приближении дрона, но отойти на безопасное расстояние они не успели. Потерпевшие находятся в удовлетворительном состоянии и лечатся амбулаторно.

На других локациях пострадавших, по предварительной информации, нет.

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