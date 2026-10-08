7 октября днём РФ атаковала АЗС в Сумах

Россия атаковала АЗС в Сумах: пострадали посетители
В течение дня 7 октября в Сумах произошло несколько попаданий БпЛА. По предварительной информации, россияне применили "Молнию" и FPV-дроны на оптоволокне. Попадания зафиксировали в трех местах.
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает Новини.LIVE.
Последствия удара по Сумам 7 октября
Под обстрелом оказались АЗС в Ковпаковском районе, припаркованный автомобиль и территория возле магазина.
Пострадали двое посетителей автозаправочной станции. Людей предупредили о приближении дрона, но отойти на безопасное расстояние они не успели. Потерпевшие находятся в удовлетворительном состоянии и лечатся амбулаторно.
На других локациях пострадавших, по предварительной информации, нет.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир прокомментировал массированный российский удар, который РФ нанесла 7 октября. Глава государства заявил, что Путин сделал себе подарок на День рождения. В результате обстрела 25 человек погибли, а еще сто — получили ранения.
Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Черниговской области сообщал, что утром 7 октября ракета разрушила пятиэтажный дом в Прилуках. Под завалами оказались люди. 20 жителей погибли, а еще 55 — пострадали.