РФ удень 7 жовтня атакувала АЗС у Сумах

Пожежа після обстрілу. Фото: ДСНС Сумщини

Упродовж дня, 7 жовтня, у Сумах сталося кілька влучань БпЛА. За попередньою інформацією, росіяни застосували "Молнію" та FPV-дрони на оптоволокні. Влучання зафіксували на трьох локаціях.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення Сергія Кривошеєнка

Наслідки удару по Сумах 7 жовтня

Під обстрілом опинилися АЗС у Ковпаківському районі, припаркований автомобіль і територія біля магазину.

Постраждали двоє відвідувачів автозаправної станції. Людей попередили про наближення дрона, але відійти на безпечну відстань вони не встигли. Потерпілі перебувають у задовільному стані та лікуються амбулаторно.

На інших локаціях постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

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Також Новини.LIVE з посиланням на поліцію Чернігівської області писав, що вранці 7 жовтня ракета зруйнувала п'ятиповерхівку у Прилуках. Під завалами опинилися люди. 20 мешканців загинули, а ще 55 — постраждали.