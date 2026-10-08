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Головна Новини дня РФ атакувала АЗС у Сумах: постраждали відвідувачі

РФ атакувала АЗС у Сумах: постраждали відвідувачі

Ua ru
8 жовтня 2026 02:52
РФ удень 7 жовтня атакувала АЗС у Сумах
Пожежа після обстрілу. Фото: ДСНС Сумщини

Упродовж дня, 7 жовтня, у Сумах сталося кілька влучань БпЛА. За попередньою інформацією, росіяни застосували "Молнію" та FPV-дрони на оптоволокні. Влучання зафіксували на трьох локаціях.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає Новини.LIVE.

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РФ удень 7 жовтня 2026 року обстріляла Суми
Скриншот повідомлення Сергія Кривошеєнка

Наслідки удару по Сумах 7 жовтня

Під обстрілом опинилися АЗС у Ковпаківському районі, припаркований автомобіль і територія біля магазину

Постраждали двоє відвідувачів автозаправної станції. Людей попередили про наближення дрона, але відійти на безпечну відстань вони не встигли. Потерпілі перебувають у задовільному стані та лікуються амбулаторно.

На інших локаціях постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

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Раніше Новини.LIVE з повідомляв, що Президент України Володимир прокоментував масований російський удар, якого РФ завдала 7 жовтня. Голова держави заявив, що Путін зробив собі подарунок на День народження. Унаслідок обстрілу 25 людей загинули, а ще сто — зазнали поранень.

Також Новини.LIVE з посиланням на поліцію Чернігівської області писав, що вранці 7 жовтня ракета зруйнувала п'ятиповерхівку у Прилуках. Під завалами опинилися люди. 20 мешканців загинули, а ще 55 — постраждали.

Суми обстріли дрони війна в Україні постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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